Emelec: Lass Bangoura, una incógnita azul contra el tiempo

El rendimiento de Lass Bangoura en Emelec va a ser una “verdadera incógnita”, así como ha pasado con el africano en sus últimas cinco temporadas, que fue prestado por el Rayo Vallecano a cinco equipos (los españoles Granada, Almería y Lugo, Stade de Reims francés y Vancouver Whitecaps canadiense).

También dependerá de la adaptación del ofensivo guineano al fútbol ecuatoriano, cuando faltan dos meses para que finalice la presente temporada de la LigaPro.

Víctor Montoya, exjugador del Bombillo, y el periodista deportivo Darío Araujo, de los medios españoles Eurolatina Televisión y Radio Sonora FM, consideran que será clave el “trabajo” en pos de que el atacante muestre sus condiciones.

Según el comunicador ibérico, que ha seguido la carrera de Bangoura, el extremo derecho va a necesitar “mucha confianza y minutos en cancha” para que demuestre por qué fue catalogado en 2010, cuando tenía 17 años, como una de las ‘perlas’ en el balompié español.

El fútbol ecuatoriano tiene un despliegue físico importante, el jugador tendrá que adaptarse rápido para darle resultados a Emelec. Víctor Montoya, exjugador del Bombillo

“Sinceramente ahora mismo es una incógnita para Emelec porque su actualidad no es buena. En los últimos cinco años fue prestado y a equipos de segunda división. Si me preguntabas esto hace cinco años te decía que era un gran fichaje, incluso te podría haber dicho que era una estrella. No está acabado, pero tendrá que trabajar mucho”, explicó Araujo.

En la primera campaña de Bangoura en la cantera del Rayo (2010) destacó por su velocidad y desborde por la banda derecha, pero, sobre todo, por su capacidad goleadora pese a no ser un centrodelantero, puesto que marcó 23 goles en 25 partidos. Nunca más se volvió a ver esa faceta del oriundo de Guinea, África.

“Él mostró grandes cualidades para jugar, un jugador rápido que le gusta ganar la banda. Lo que sí le falta es a la hora de recuperar la posición, avanza mucho al ataque, pero le cuesta retroceder para cubrir. Ya son varias campañas que no se ve un buen rendimiento de él en ataque”, dijo el español.

Incluso, el africano debutó en la segunda división de España esa misma campaña (2010) y hasta 2015 disputó la primera española. “A partir de ese año empezó su decadencia. Hasta ese año tenía gran calidad y digo tenía porque ni su propio equipo (Rayo Vallecano) ha contado con él. Va a Emelec, pero recientemente renovó su contrato con Rayo hasta 2023”, recalcó.

Por su parte, Montoya opina que hay que observarlo en cancha y confiar en que pueda adaptarse “rápido” al medio nacional. “Sabemos que el fútbol ecuatoriano es muy físico, si bien es cierto hay poco tiempo porque el torneo termina en diciembre, ya depende del futbolista y del cuerpo técnico que pueda mostrar su fútbol”. GZO-JSN