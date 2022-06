Joao Rojas (c), ofensivo de Emelec, tiene una importante oferta del Monterrey del fútbol mexicano

El traspaso de Joao Rojas está por cristalizarse. Es que el futbolista ecuatoriano tiene un acuerdo con Monterrey de México, pero a Emelec no le satisface la oferta del cuadro mexicano, por lo que las conversaciones en torno a la operación continúan, pudo conocer EXPRESO.

La partida del extremo de 24 años significaría una baja importante, ya que el jugador tiene “mucha trascendencia en el equipo” y en el caso de no contratar un refuerzo, “la estructura se va a resentir”, de acuerdo a Carlos Torres Garcés y Ricardo Armendáriz, ambos exjugadores de la escuadra eléctrica.

“Joao Rojas es un jugador que se ha ganado un espacio en el equipo desde hace mucho tiempo, pero creo que si el director técnico le permite la salida significa que él sabe con quién podría reemplazarlo. Es difícil encontrar en el mercado jugadores que puedan reemplazar a alguien que ha tenido mucha trascendencia como Joao en lo futbolístico”, pondera Torres.

Por su parte, el Bocha no duda que la venta del 10 azul afectaría al club. “Obviamente, es uno de los jugadores importantes. Si se va y no traen ningún refuerzo, la estructura se va a resentir. En la temporada anterior, Emelec ganó la primera etapa, pero no se reforzó, Independiente del Valle se reforzó convenientemente para la segunda fase y terminó siendo campeón”.

Joao Rojas, quien fichó por el Bombillo en el 2017, mostró su mejor versión en la temporada pasada, en donde anotó 11 goles y asistió en 10 oportunidades.

Los expertos consultados concuerdan que ante el escenario de una marcha fundamental se debe buscar un reemplazante, aunque eso depende, principalmente, de la parte dirigencial.

“Personalmente creo que sí debería buscar en el mercado sudamericano un jugador que reemplace a Joao”, sugiere Palillo; en tanto, Armendáriz, cree que sin importar el resultado de la operación, Emelec debe salir al mercado.

“Creo que a Emelec le faltan refuerzos para ser más competitivos. Aún quedando Joao Rojas, Emelec necesita una defensa más estable y un gran delantero, por último un volante 8, con eso estaría cubierto para pelear la etapa. Hay elecciones, a lo mejor Nassib Neme no quiera tocar el tema de las contrataciones y no sé si hay el tiempo suficiente para que la directiva pueda fichar”, acota el campeón con el conjunto guayaquileño en 1979.

Finalmente, en caso de que Rojas desembarque en Monterrey y Emelec no contrate, Palillo sostiene que Ismael Rescalvo puede variar de sistema táctico: “Sería necesario armar el equipo de diferentes maneras, los entrenadores conocen muchos sistemas y cuando hace falta un jugador, pues ellos los van modificando de acuerdo a las circunstancias”, comentó.