Emelec y sus hinchas triunfan en Europa

Alicante amaneció con una fantástica temperatura, con un cielo despejado y limpio. El día era ideal para disfrutar y un centenar de aficionados eléctricos lo consiguieron gracias al Bombillo, que les regaló un gran triunfo en el primer duelo amistoso de la pretemporada. Los eléctricos convencieron en el primer tiempo, liderados por José Francisco Cevallos en media cancha, y aunque bajaron sus prestaciones en el segundo, acabaron celebrando junto a sus aficionados la victoria (2-0) ante el ES Setif argelino.

“Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer…”. Los gritos solitarios de Verónica García, una aficionada ecuatoriana y miembro de Bokeros de Milano, rompieron el silencio en los minutos previos al cotejo en el Estadio Olímpico Camilo Cano. “¡Canten emelecistas!”, exigía la fanática, molesta porque el resto de presentes –una decena de aficionados de Bokeros de Madrid, además de hinchas venidos de diferentes partes de España– no le seguían en sus cánticos.

Pero era cuestión de tiempo. En cuanto el equipo saltó a la cancha, todos los ecuatorianos presentes se emocionaron por poder ver de cerca de sus ídolos. Rescalvo, además, apostó por un equipo que podría ser el estelar, con Ortiz en el arco y Romario Caicedo, Leguizamón, Mejía y Carabalí en defensa. Cevallos acompañó a Dixon Arroyo en el doble pivote, dejando una línea de volantes formada por Burbano, Rojas y Zapata, junto a Barceló en la punta de ataque.

Hinchas de Emelec celebra la victoria en Alicante. Patxo de la Rica

Este equipo regaló pronto una alegría a los hinchas con un primer tanto. Apenas a los cinco minutos, una apertura a banda derecha finalizó en una asistencia de Burbano a Romario Caicedo, quien tras un buen recorte fue víctima de una falta dentro del área. Joao Rojas, estrenando su dorsal 10, aceptó la responsabilidad, tomó la pelota y celebró el primer gol del Emelec 2020.

Con ventaja en el marcador y un Bombillo dominante en el centro del campo, gracias sobre todo al trío formado por Cevallos, Rojas y Zapata -estos últimos con constantes intercambios de posiciones-, la afición se limitó a disfrutar. “Que se pare la Tuka, que se pare la Tuka”. Y la Tuka, sentado en un banco de suplentes improvisado, devolvió el cariño con un saludo. Incluso, por la megafonía del estadio se agradeció y felicitó a los ecuatorianos por su buen ambiente y comportamiento.

En el descanso el cuadro eléctrico modificó a diez de sus jugadores, siguiendo en cancha únicamente Romario Caicedo, quien disputó 80 minutos hasta ser sustituido por Orejuela. Así, ingresaron tras la reanudación Bone, Joel Quintero, Vega y Bagui en defensa; Cabezas, Godoy, Rodríguez y Jefferson Caicedo formaron en media cancha, con Pernía y la Roberto Ordóñez en la delantera.

Mientras los suplentes se entonaban con el paso de los minutos, los fanáticos seguían a lo suyo: cantando. Ni siquiera la mejoría del cuadro rival les enmudeció. Lamentaron las ocasiones erradas por Pernía en el inicio del segundo tiempo, bromearon cuando el rival desaprovechó dos errores de Bone que pudieron significar el empate y enloquecieron con el 2-0, obra de Wilmer Godoy tras un córner botado por Sebastián Rodríguez.

Con la victoria casi confirmada se escucharon 'olés' en la grada cada vez que los azules se pasaban la pelota ante la presión del cuadro argelino. Máxima felicidad entre unos fanáticos que no están acostumbrados a ver de cerca a su equipo. Tras el cotejo, todos pudieron hacerse fotos con jugadores como Cevallos, Mejía o Bagui, además de con Ismael Rescalvo, quien tras saludar a su familia atendió uno a uno a cada aficionado. Sin duda, una jornada festiva en Alicante, donde Emelec y su hinchada fueron claramente los triunfadores.

Detalles:

- La Tuka Ordóñez fue el más aclamado del equipo y el delantero supo reconocer el apoyo saludando tras el partido a los fanáticos.

- Hernández no entró en la convocatoria ya que sufrió un choque en un entrenamiento y tiene una fisura en el pómulo derecho.