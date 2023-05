Emelec, una etapa que se le fue de las manos

A la primer etapa de la LigaPro le restan seis fechas y Emelec lleva el mismo número de partidos sin ganar (cuatro derrotas y dos empates).

El 7 de mayo los azules igualaron sin goles, de visita ante Cumbayá, y el punto alcanzado no le sirvió de mucho para alejarse de los últimos lugares de la tabla.

Tras el resultado, el Bombillo marcha en la décimo tercera casilla con apenas 8 puntos y solo supera a Guayaquil City y Mushuc Runa, que mantienen las mismas unidades, por el gol diferencia (-2). Los ciudadanos tiene -5 y el Ponchito está con -8. En la última posición está Libertad, con 7 puntos (-4).

Luego del cotejo ante los capitalinos, el estratega Miguel Rondelli aseguró que los azules han mejorado, pero reconoció que falta tiempo para encontrar su mejor versión.

“No se puede establecer un tiempo. Los últimos partidos; entrega y físico esta sobrando. No fue casualidad los pasajes del fútbol que tuvimos (ante Cumbayá)”, aseguró el argentino.

Para Ricardo Armendáriz y Luis Miguel Escalada, exjugadores eléctricos, la dirigencia debería estar trabajando de cara a la segunda etapa, pues de no realizar modificaciones, el año podría terminar mal.

“La primera etapa está perdida para Emelec. Hasta ahora no se ve un funcionamiento establecido del equipo, pero más allá de eso me parece que los refuerzos no han dado la talla. Por eso para la próxima fase mínimo se deben realizar tres incorporaciones”, sostuvo Armendáriz.

El Bocha acotó que un lateral derecho, un volante y otro delantero es lo que necesita el Foco. “La dirigencia debe tomar cartas en el asunto. Tienen que sentarse a hablar con el cuerpo técnico, en caso de que este continúe, para realizar mejores incorporaciones”.

Escalada, por su parte, aseguró que a Emelec le está pasando factura todos los cambios que se han dado para esta temporada.

“Emelec es un equipo grande, por lo que su hinchada quiere ver ganarlo siempre. Pero es un equipo que tiene un nuevo presidente, nuevo cuerpo técnico, jugadores que recién se han unido y eso podría estar evitando que se vea un buen funcionamiento”, dijo el argentino.

Pero el exdelantero no le quita toda la responsabilidad al DT, pues expresó que a los azules les falta “mejor juego asociativo”.

“No veo al equipo fuerte en todas sus líneas. Le falta mayor profundidad y peso en el ataque. El técnico debe reconocer en qué se está fallando y utilizar estas fechas que quedan (primera etapa), para encontrar su mejor once”.