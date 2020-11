Emelec, equipo con finales felices

Emelec empieza a ver el 2020 con otros ojos. Atrás quedó el martirio de la primera etapa en la que el Bombillo solo pudo sumar dos puntos de visita y acabó ni entre los primeros 10 del torneo. Ahora el panorama es más claro, con mayor esperanza y en la parada en Ambato, para enfrentar hoy a Mushuc Runa, solo sirven los tres puntos, en su anhelo de transformar, de nuevo, un mal arranque de año a un buen final.

Nassib Neme, presidente de Emelec, dijo hacia unos años que “no es como se empieza, sino como se termina” y su club ha sido un ejemplo claro de aquello.

Al cuadro eléctrico hasta lo habían mandado a pelear el descenso por la mala primera etapa. Los resultados no eran alentadores y su juego no convencía. Pero Ismael Rescalvo dijo hasta el hastío que en la segunda etapa iban a cambiar el rumbo y no se equivocó.

Emelec ha empezado a ganar imponiéndose ante sus rivales y dejándolos atascados en su zona defensiva. Así de agresivo es el nuevo Bombillo, que está a seis partidos de conseguir algo que, en los últimos años, ha sido una tendencia para ellos.

Basta regresar a la temporada 2017, cuando Emelec -dirigido por Alfredo Arias- y los resultados no eran los ideales. Delfín se quedó con la primera etapa, pero en la segunda los azules se recuperaron, fueron a la final ante el cuadro manabita y se consagró campeón.

Al año siguiente sucede lo mismo. Emelec inicia un nuevo proyecto deportivo, al mando de Arias, pero no iba a tener un buen final. El DT renunció a su cargo cuando los eléctricos no desplegaban su mejor fútbol.

Llegó Mariano Soso al banquillo, rearmó el plantel con nuevos fichajes y logró liderar al Bombillo como ganador de la segunda etapa.

Los azules fueron a una nueva final, entonces la sexta desde 2010, pero no hubo festejo. Liga de Quito se coronó campeón, pero lograron revertir un mal inicio alcanzando una nueva final de campeonato.

En Emelec han cambiado la mentalidad y en la cancha se percibe, sumado a que el nuevo refuerzo -Lass Bangoura- ha aportado en este poco tiempo. El Clásico del Astillero está a la vuelta de la esquina, pero primero debe superar al Ponchito.