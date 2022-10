El Club Sport Emelec cerrará esta campaña jugando en un nuevo estadio que no será el suyo. Antes ya lo hizo en el Reales Tamarindos de Portoviejo y este domingo 9 de octubre recibirá a Orense en el 7 de Octubre de Quevedo, donde los millonarios no juegan desde la temporada 2013 cuando el Deportivo Quevedo estaba en la Serie A.

Los millonarios afrontan este último tramo del torneo sosteniendo que aún pueden hacerse con la etapa y de hecho matemáticamente puede, pero necesita una serie de resultados favorables que a estas alturas parecen utópicos. Como caídas del líder, Aucas, del campeón de la Copa Sudamericana, Independiente y del primero en la acumulada, Universidad Católica.

“Esto es hasta el final y queremos ganar estos puntos que quedan para ver qué pasa. La semana pasada planificamos todo para ganar en Ambato, no se pudo y esto es así. Nosotros estamos conscientes que el empate no nos ayudaba, pero todo puede pasar. Claro que nos duele, pero tenemos que virar la página”, empezó explicando el experimentado Romario Caicedo.

“Hemos conversado con los referentes, los chicos jóvenes, tenemos que pelear hasta el último minuto del torneo para buscar ser campeones. Yo sé que es complicado por los puntos que hemos perdido, pero hay que esperar, tener la cabeza en alto y dar todo por esta institución”, agregó el lateral por derecha, que hoy será estelar.

“La situación se ha complicado, ya no depende de nosotros, tenemos que esperar no solo un resultado sino varios. Siempre ha sido complicado ganar las etapas, ahora no es la excepción. Tenemos que seguir trabajando”, manifestó Bryan Carabalí.

Los azules suman 21 unidades y están a 5 de Aucas en la tabla de la Fase 2. En medio de estos está Independiente, con 23, y Católica con 24, por lo que ver a los azules ganar la etapa es una misión casi imposible.

Más complejo es el panorama para los azules en la tabla acumulada. Allí, Emelec está en sexto lugar -zona de Copa Sudamericana- y es muy difícil que desplace a Católica o Aucas de los primeros sitiales. La Libertadores es un tema esquivo, salvo que gane la etapa.

Para el compromiso de esta tarde ante Orense, los millonarios recuperan a dos de sus estelares: en la zaga a Marlon Mejía y en el medio campo a Dixon Arroyo. Ambos fueron expulsados en el Clásico del Astillero y tenían que pagar 2 partidos de sanción.

El colombiano Alexis Zapata también ha mejorado en cuanto a su lesión, pero no será estelar. En el duelo pasado contra Mushuc Runa sumó minutos y en los planes de Ismael Rescalvo, está esa posibilidad.