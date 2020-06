Emanuel Herrera califica de "precario" al lugar donde entrena Emelec

Emanuel Herrera no fue una buena inversión deportiva para Emelec. Pese a las oportunidades que tuvo, nunca pudo justificar su presencia en el tricampeón. Hoy hace nuevamente noticia al criticar el estado del Polideportivo Samanes, lugar donde los azules entrenan.

"(Emelec) Es un club grande, que a la vez tiene sus cosas que son increíbles, que el predio de entrenamiento sea tan malo, precario. No estaba acostumbrado a esas cosas", dijo el delantero argentino, en entrevista brindada al periodista peruano Manuel Carranza.

El Tanque Herrera fue más allá y aseguró que los azules le quedaron debiendo dinero. "Sale la posibilidad de México, la gente no sabe que la mitad del sueldo me la pagaba Melgar y la otra Emelec. A mitad de año les dije a Melgar que Emelec no me estaba pagando, me debía mucha plata, así que fui a Lobos".

En las tres temporadas que militó en el Bombillo, Herrera mostró mucha irregularidad, al punto que el club optó por prestarlo. Entre 2014 y 2016 anotó 21 goles, en 78 partidos disputados, entre competencias nacionales e internacionales. Hoy dice que no la pasó bien en Ecuador.

"Fue increíble porque estuve en el tricampeonato, pero pasaron muchas cosas que prefiero no recordarlas porque no son buenas. A mí me toca el momento que estaban haciendo el estadio (remodelando el Capwell) y teníamos que viajar tres horas para jugar en Manta que la cancha era durísima, malísima (Jocay)", concluyó.