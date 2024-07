Elizabeth Bravo en París 2024: Día, hora y cómo ver su cita en triatlón

La triatleta Elizabeth Bravo se alista para afrontar sus cuartos Juegos Olímpicos en París 2024. Con una sólida trayectoria en atletismo, ciclismo y natación, Bravo llega a esta edición con mayor experiencia y mejores resultados. Tras haber participado en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, la cita en París 2024 será su cuarta experiencia olímpica consecutiva.

En estas ediciones Bravo sufrió varios imprevistos que no le permitieron rendir como ella esperaba. Ahora, con 37 años, la triatleta buscará tener los mejores resultados de su carrera en una competencia que podría representar sus últimos Juegos Olímpicos.

Llega con la experiencia de varios Juegos Olímpicos

Bravo se proclamó monarca del Panamericano de Triatlón en Miami. Cortesía

“Espero que sea muy diferente, que me vaya muy bien, que sean los mejores Juegos de mi historia, que no haya una caída en bicicleta, que no haya un pinchazo ni que pase nada fuera de lo normal en competencia. Son muchos años en el deporte y creo que la experiencia va a sumar mucho, pero sobre todo voy a disfrutar, porque pueden ser mis últimos Juegos…”, apuntó Bravo, nacida en Cuenca, un 30 de enero de 1987.

Bravo, estará en escena el 31 de julio de 2024, desde las 01:00, y se la podrá ver por RTS y Claro Sports, aseguró que en París entregará como siempre el 110 %, “pero voy sin presiones y espero que esto me ayude a tener el mejor resultado dentro de mi carrera deportiva…”.

En las últimas Copas Mundo en las que participado Bravo se ha mantenido en el Top 10.

“Tenemos una pequeña debilidad en la natación, que no siempre salimos en el primer grupo, y si no salimos en el primer grupo es muy difícil pelear los primeros puestos… Esperemos que nos vaya bien en las tres disciplinas y lograr una de las mejores ubicaciones; y claro que es importante estar en el top 5 en la ultimas Copas del Mundo”.

Elizabeth Bravo y su entrega por el triatlón. jaime jaramillo

Siempre ha estado en el top del triatlón

Sobre lo que tendrá el 31 de julio, la cuencana dijo: "Espero que esta vez sea muy diferente, que me vaya muy bien, que estos sean mis mejores Juegos, sin caídas en bicicleta, sin pinchazos ni imprevistos. Después de tantos años en el deporte, creo que la experiencia será fundamental, quiero disfrutar, porque podría ser mi última oportunidad", expresó Bravo.

La atleta aseguró que competirá en París dando el máximo como siempre, pero sin sentir la presión, lo que espera le ayude a obtener su mejor resultado hasta ahora.

Recientemente, Bravo ha mantenido su posición en el Top 10 en varias Copas del Mundo.

"Tenemos algunos retos en la natación, a veces no salimos en el primer grupo, lo cual dificulta competir por los primeros puestos. Espero que en París podamos hacerlo bien en las tres disciplinas y lograr una de nuestras mejores ubicaciones. Estar en el top 5 en las últimas Copas del Mundo nos da confianza de que estamos en el camino correcto", concluyó Bravo, ganadora de tres medallas en el Campeonato Panamericano de Triatlón entre los años 2015 y 2024.

