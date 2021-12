Los deportistas ecuatorianos de élite, desde los absolutos hasta los nuevos referentes juveniles, dejan un año de buenos e históricos resultados, pero también de cosas que les gustaría cambiar. EXPRESO recogió el sentir de cuatro olímpicos y 2 panamericanos junior, que a su vez vislumbran un 2022 lleno de logros.

ALBERTO MIÑO (tenis de mesa)

Miño en este 2021 fue el primer microtenista ecuatoriana en clasificarse a unos Juegos Olímpicos. Archivo \ Expreso

Quemará 2021: Mi clasificación y participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. No porque me haya ido mal, ya que personalmente era un objetivo que tenía planteado desde hace mucho tiempo, e incluso el país nunca lo había logrado en la rama masculina, sino porque pretendo que eso sea un ‘borre y va de nuevo’ de mejores cosas. A eso hay que sumarle que Ecuador tuvo la mejor presentación histórica en unos Juegos con dos oros, así que me desharía de eso para que el 2022 venga cargado de logros.

Deseos 2022: Tengo planeado ganarme mi puesto como jugador titular del equipo de Bundesliga (Alemania) en el que compito, así como poder entrar en el top 50 de los mejores microtenistas del mundo.

LUISA VALVERDE (lucha)

Luisa Valverde cierra una temporada inmejorable, pero sí le gustarían cambiar algunas. Archivo \ Expreso

Quemará 2021: Las lesiones a las que regularmente estamos expuestos los deportistas. En mi caso, sufrí la rotura del ligamento medial interno de la rodilla izquierda en el Panamericano, algo que frenó mi clasificación a los Juegos Olímpicos en mi primer intento. Sin embargo, ya después lo logré y pude ir y traje hasta un diploma (8.° lugar). Esa preocupación y dolorosa recuperación posterior es de lo que me desharía.

Deseos 2022: Tener salud y vida para enfrentar el cargado año competitivo que se viene. El proceso será complejo, pero aspiro a enfrentarlo con mucha disciplina, paciencia y preparación. Empiezo el ciclo olímpico con 31 años, lo que quiere decir que de llegar a París estaría con 33. Quiero ser campeona en Juegos Bolivarianos y Sudamericanos, ganar el Mundial y clasificar a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

DAVID HURTADO (atletismo)

El marchista estuvo cerca de no competir en los Olímpicos tras enfermar de Covid-19. Archivo \ Expreso

Quemará 2021: Definitivamente me desharía de haberme contagiado de COVID-19 solo días antes de mi participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Literalmente, borrar de mi mente que eso sucedió y quedarme simplemente con el resultado de que fui 19 en la justa deportiva más importante de todas.

Deseos 2022: Poder dejar en lo más alto del podio la bandera de mi país en la mayor cantidad de eventos en los que participe, y que no solamente lo haga yo, sino todos mis demás compañeros deportistas. Que a los logros de la marcha se les unan todas (las disciplinas). Estamos viviendo una época dorada del deporte y estoy seguro de que todo va a ser diferente. Ahora tenemos una mentalidad de ir a ganar, ir a pelear y estoy seguro de que el año que viene eso se verá reflejado.

MIMI BARONA (surf)

La surfista peninsular fue la primera en clasificarse en la historia del país en ese deporte a unos Juegos Olímpicos, pero la atormentó una lesión de espalda. Cortesía

Quemará 2021: Me gustaría deshacerme de los momentos malos y las tristezas, más que nada de la lesión de mi espalda, que esta temporada me limitó bastante en las competencias a las que pude acudir.

Deseos 2022: Que todos tengan salud y amor en sus vidas, hogares y en toda su familia. Ya entre mis anhelos deportivos, está representar de la mejor manera a mi país y cumplir la promesa de salir campeona mundial, algo de lo que estuve muy cerca de conseguir hace algunas temporadas ya. Aún me siento en capacidad de poder conseguirlo.

GABRIEL TERÁN (triatlón)

Fue una de las revelaciones del país en los primeros Juegos Panamericanos Junior. Archivo \ Expreso

Quemará 2021: Me desharé de mi cuarto lugar de la prueba individual de triatlón de los Juegos Panamericanos Junior de Colombia. Haber estado tan cerca del podio y ver la premiación desde las gradas cuando por cuestión de segundos no llegué fue frustrante, pero también me motivó.

Deseos 2022: Terminar la temporada en una buena posición del ranking olímpico que me permita participar en los eventos del ciclo olímpico que están por empezar y del que todos tienen como fin llegar a los que serían para mí mis primeros Juegos, en París 2024.

NÉISER GREFA (pesas)

El halterista fue abanderado de Guayas en Juegos Nacionales y obtuvo bronce en los Panamericanos Junior. Archivo

Quemará 2021: El resultado de los Juegos Panamericanos Junior, porque no era el planificado. Si bien gané bronce, estuve a 1 kilo de la medalla de plata, esto debido a que dos semanas antes del torneo sufrí una lesión en la rodilla que mermó mi rendimiento. Sin embargo, este suceso me ayudó a aprender mejor la técnica para que la dolencia no suceda otra vez.

Deseos 2022: Culminar mi preparación física de la lesión, que ya está casi en un 90 %, y clasificar a los Jugos Bolivarianos y Sudamericanos.