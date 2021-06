Estar en la élite no asegura cupo olímpico

El pasado 31 de mayo, durante la última jornada del Campeonato Sudamericano de Atletismo que se desarrolló en Guayaquil, al término de la prueba de los 200 metros planos varones, Marizol Landázuri se lanzó a los brazos de Anderson Marquínez para felicitarlo por colgarse la medalla de bronce. El joven atleta, con apenas 20 años, lograba subirse al podio entre los mejores adultos del continente, algo que explicaba la algarabía de los ecuatorianos.

Lo que pocos sabían es que Marizol le dice “hijo” a Anderson. Entrenar juntos muchas veces, ver su crecimiento en el deporte y conocer su historia de vida han hecho que ambos estrechen un lazo de amistad muy fuerte y que incluso se sientan identificados, ya que pese a dar alegrías internacionales al país, registrar récords e incluso estar clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio -en el caso de la velocista-, ninguno forma parte del Plan de Alto Rendimiento, incentivo que el gobierno da para la preparación de los deportistas.

El caso no es aislado. Varios de los clasificados a la máxima cita deportiva que está a menos de dos meses de empezar no constan aún en dicho plan, menos quienes han competido en mundiales o citas internacionales, algo que a decir de los deportistas demuestra las fallas que la nueva administración debe tomar.

En el caso de Landázuri el tiempo terminó dándole la razón. En febrero de este año anunció su retiro del deporte por supuesta “falta de apoyo”, luego de asegurar que desde 2019 salió del plan y no volvió a entrar. Aún así compitió en un clasificatorio y en mayo acudió al Mundial de Relevos donde junto a Ángela Tenorio, Virginia Villalba y Anahí Suárez lograron colgarse medalla de bronce en las postas 4x200 y fueron quintas en el mundo en los relevos 4x100, confirmando su participación en Tokio. Además en abril fue oro en los 200 y 400 metros planos del Grand Prix Sudamericano Richard Boroto y en el Sudamericano de Mayores obtuvo dos platas en 100 y 200 m. Hoy está en busca de su clasificación en la prueba individual de su especialidad, los 200 m.

“La gente piensa que el alto rendimiento es una burbuja de oro y que nosotros somos los niños lindos y tenemos todo, cuando no tenemos nada. Hasta inicios de junio no habían pagado tres meses, pero pocos o nadie lo va a decir por miedo a represalias que siempre había, pero a mí me han pasado tantas cosas que el miedo ya se me fue. Espero que el nuevo gobierno y las nuevas administraciones se pongan la mano en el corazón y se den cuenta que esto es Ecuador, deporte”, precisó.

Embajadora. Yuliana Angulo entrena por su cuenta en España. Está clasificada a Tokio en relevos 4x100 metros y busca el cupo en la prueba individual de salto largo, su especialidad. Cortesía

Como ella, la saltadora de longitud Yuliana Angulo es otro ejemplo. Coincidentemente también clasificó a Juegos Olímpicos en el Mundial de Relevos junto al equipo femenino donde estuvo Landázuri. Ella no pertenece al plan desde 2016 en que salió, aún así compitió en dos mundiales de relevos más hasta que en el 2017 decidió emigrar a España para entrenar por su cuenta, donde todavía reside y busca la clasificación en su prueba individual de salto largo. En mayo se vio obligada a realizar una rifa solidaria para poder pagar su preparación, pero antes -en 2020- abrió una cuenta en la plataforma de crowdfunding ‘Go Fund Me’ para obtener 6.000 euros y poder continuar en España.

“Hay muchos cuestionamientos sobre el plan porque hay deportistas que no han estado ahí y han conseguido clasificar a los Olímpicos, lo que quiere decir que no existe una buena estructuración, ya que no abraza a todos. Hay chicos en ciudades o provincias muy alejadas del poder central que tienen las condiciones, pero que lastimosamente no están dentro del plan y que, o bien se están desperdiciando, o terminan retirándose”, alerta Angulo, dueña del récord nacional de salto largo impuesto en 6,67 metros y que actualmente es la # 1 de Sudamérica en el ranking.

Si Marizol y Yuliana hablan de sus experiencias como clasificadas a Tokio, el velocista Anderson Marquínez y el triatleta Juan José Andrade lo cuentan desde la otra vereda.

Marquínez, reciente bronce sudamericano absoluto, asistió al Mundial de Relevos con el equipo de mayores y consiguieron un quinto lugar, aparte el tricolor desde el 2019 viene consiguiendo méritos importantes en eventos Panamericanos, Sudamericanos y está llamado a convertirse en el próximo Álex Quiñónez, pero aún así no consta en el plan.

“Él entrena desde 2015 en Santo Domingo de los Tsáchilas. En 2016 empezó con los campeonatos nacionales; sin embargo dio el salto de calidad rumbo a la élite en el 2018 cuando rompió dos veces el récord nacional Sub-18 de los 200 metros algo que lo llevó a la selección. En 2019 rompió dos veces el récord juvenil que lo dejó instaurado en 21,04 segundos, y así siguió al Panamericano de Costa Rica, este año el Mundial de Relevos, pero todavía no ingresa al plan”, precisa José Luis Vargas, mentor y entrenador de Marquínez, quien ahora es federado por Tungurahua ante la búsqueda de apoyo.

Juan José Andrade, de triatlón, consiguió por su cuenta 7.000 dólares para asistir a 3 copas internacionales. El fin de semana pasado fue bronce en Egipto. Busca el cupo a los Olímpicos Cortesía

En el caso de Andrade, quien ya fue a Juegos Sudamericanos y Panamericanos con Ecuador, la historia se asemeja. Sin apoyo estatal, ni empresarial, logró juntar con sus familiares y amigos $ 7.000 para participar en tres competencias internacionales, con el objetivo de conseguir el cupo olímpico en triatlón. La primera fue en Túnez, donde solo sumó puntos, sin embargo el fin de semana pasado logró subir al podio en Egipto al colgarse medalla de bronce en una Copa Continental, y este domingo 13 de junio le espera la Copa Mundo en Huatulco, México. “Necesito un podio en una de las copas continentales y ubicarme entre los ocho mejores en la Copa Mundo”. Los 55 mejores del ranking mundial de la World Triathlon irán a Tokio.

MINISTERIO DEL DEPORTE: DESPUÉS DE TOKIO ENTRARÁ UN NUEVO PLAN

Sebastián Palacios tomó las riendas del ahora Ministerio del Deporte -antes Secretaría-, el 24 de mayo pasado. Consultado por EXPRESO sobre este tema, reveló que luego de terminado el ciclo olímpico que fenece con los Juegos de Tokio entrará en marcha un nuevo Plan de Alto Rendimiento.

“Ya está siendo diseñado y será presentado luego de los Olímpicos. Será para los próximos 3 años con el objetivo de que abarque hasta la próxima cita de París 2024”, manifestó.

Palacios añadió que el nuevo proyecto recogerá las inquietudes y acotaciones de los deportistas, de ahí que está manteniendo reuniones con diferentes sectores. “El nuevo plan será más inclusivo, considerará a deportistas que están pasando por momentos difíciles, es decir que tienen el talento y la capacidad, pero les falta el apoyo, no será solo para los que han llegado a la cima”.

El servidor público precisó que la idea es institucionalizar el plan, lo que significará que haya más eficiencia en la entrega de los recursos y las ayudas económicas. “Nuestros deportistas debían esperar a abril o mayo para recibir sus haberes cuando desde enero tienen competencias y viajes”, aceptó. Por lo pronto este miércoles 9 de junio se hizo el pedido formal al Ministerio de Finanzas para que se desembolsen los valores que le corresponden al Comité Olímpico Ecuatoriano por la participación de la delegación en Tokio.