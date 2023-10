Eliminatorias Sudamericanas: Las sedes son un 'dolor de cabeza' para Brasil

Casemiro, centrocampista del Manchester United, se quejó de las sedes escogidas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para jugar las dos primeros partidos como locales de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026.

“Si pudiéramos escoger campos mejores y en situaciones mejores, más favorables para el jugador, lo haríamos”, pero “no nos cabe a nosotros elegir eso y sí a otras personas”, afirmó el exfutbolista del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo ante Venezuela.

La Canarinha tiene previsto jugar contra la Vinotinto en el Arenal Pantanal de Cuaibá, capital del estado de Mato Grosso, donde en los próximos días se esperan máximas próximas a los 40 °C.

Neymar, al incorporarse a la concentración, también mencionó las altas temperaturas con las que lidia la ciudad, aunque aclaró que la sensación de calor a la hora del partido será menor ya que se jugará por la noche.

En la primera jornada de Eliminatorias Sudamericanas, la CBF escogió el estadio Mangueirão de la ciudad de Belém, también calurosa y con altos índices de humedad al situarse en la Amazonía, como sede para el partido contra Bolivia, que terminó con victoria para los brasileños por 5-1.

Pese a todo, Casemiro exaltó el enorme cariño que han recibido de los aficionados, tanto en Belém como ahora en Cuiabá.

“El cariño de Cuiabá está siendo increíble, pero claro que el campo no es algo a lo que estamos acostumbrados. El calor de aquí y de Belém, no solo yo, pero todo el mundo está... No estamos acostumbrados a ello”, explicó.

Sobre Venezuela, dijo que esperaban un partido “difícil y truncado” y destacó los “méritos” del equipo dirigido por el argentino Fernando Batista, con “muchos jugadores” en el fútbol europeo y “con calidad”.

Muito calor em Cuiabá? Neymar fala sobre a temperatura ao se apresentar à seleção brasileira e elogia Diniz.#FutebolNaESPN pic.twitter.com/8b8a1nw4T2 — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) October 10, 2023

Tras el examen ante la Vinotinto, el martes de la próxima semana se enfrentarán a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo.

La pentacampeona del mundo sumó dos victorias en los dos primeros partidos de eliminatorias para el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. Le endosó un 5-1 a Bolivia y se impuso por la mínima a Perú (0-1) en Lima.

