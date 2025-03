Eliminatorias: Largos viajes de los hinchas por ver a Ecuador ante Venezuela

El viernes 21 de marzo, previo al juego entre Ecuador y Venezuela, los hinchas llegaron emocionados para alentar a la Tricolor y para poder ingresar sin apuros al recinto deportivo, sede del juego por las eliminatorias mundialistas.

Te invitamos a leer: Segundo Castillo destaca la calidad de la nueva generación de la selección de Ecuador

Varias personas de diferentes provincias llegaron a Quito para apoyar al combinado nacional, algunos con largos viajes. Fue el caso de Freddy Guerrero, quien llegó desde Arenillas (El Oro) junto a su esposa y un grupo de amigos.

Ecuador vs. Venezuela: Así luce el fortín de la Tricolor en las eliminatorias Leer más

"Viajamos el miércoles, es la primera vez que le veremos a la selección, estamos muy emocionados", afirmó. Agregó que "no importa el largo viaje, todo sacrificio vale por alentar a la selección. Vamos a ganar 3-1 y quedar más cerca de clasificar al Mundial".

Desde Orellana, en cambio, llegó Kennet Merchán. "Venimos desde el cantón Loreto. Salimos a la medianoche y llegamos en la mañana. No me podía perder este partido, he estado en todos los juegos de local de la anterior y de esta eliminatoria, indicó.

Su pronóstico fue 3-0 a favor del combinado ecuatoriano. "Los goles serán de Enner Valencia, Gonzalo Plata y le tengo mucha confianza a Kevin Rodríguez", afirmó el hincha que llevaba una bandera tricolor, de la que dijo es su cábala.

APOYO A LA VINOTINTO

Rafael Barrios llegó con sus hijos para respaldar a la Vinotinto. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Aficionados venezolanos que viven en Quito también se dieron cita en los alrededores del estadio. Rafael Barrios llegó junto a sus hijos para apoyar a la Vinotinto. "Venimos a buscar un empate que nos ayude para estar por lo menos en la zona de repechaje", manifestó.

Indicó que lleva viviendo diez años en Ecuador y que además de respaldar a Venezuela, cumplió el sueño de sus hijos de ver a su selección. "Desde que empezaron las eliminatorias me pidieron ir al estadio cuando juegue Venezuela en Quito y ahora les estoy cumpliendo ese sueño".

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ