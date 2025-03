Segundo Castillo destaca la calidad de la nueva generación de la selección de Ecuador

El Mortero elogia a la nueva camada de la Tricolor y les aconseja que no deben confiarse ante Venezuela

Entre los jugadores históricos de la Tricolor se encuentra Segundo Alejandro Castillo, quien en su actual faceta de entrenador registra un inicio soñado de temporada con Barcelona.

El Mortero, quien estuvo como invitado de honor en la presentación de la camiseta de la selección para le recta final de las eliminatorias sudamericanas, resalta la nueva generación del combinado nacional, que está a puertas de clasificar al Mundial 2026, aunque pide no confiarse en el duelo del viernes 21 de marzo, a partir de las 16:00, ante Venezuela.

De la Vinotinto destaca que llega golpeado por su mal momento y que eso lo convierte en un rival peligroso.

- En su nueva faceta de entrenador, ¿cuál es su análisis de la actual Tri?

- La selección tiene una generación muy buena de jugadores que están en buen camino en las eliminatorias. La gente pensará que por tener esta camada la clasificación al Mundial será fácil, pero no es fácil vestir la camisa de la selección, la responsabilidad que hay, el llegar de largos viajes. (Quiero) Felicitarles a los chicos por el buen trabajo que vienen teniendo y que sigan así, defendiendo a muerte estos hermosos colores.

- ¿Cómo valora el proceso liderado por Sebastián Beccacece y las críticas a las convocatorias?

- La verdad, no me gusta tanto opinar en cuanto a qué jugador está o no, porque uno también es entrenador. Se respeta lo que el seleccionador pueda decidir. Él será quien elija a los que estén mejor para estos dos partidos importantes ante Venezuela y Chile. Hay que apoyarlo, al igual que a los chicos. Todo el país (debe) inyectar esa energía positiva porque el éxito de la selección es del país.

- ¿Cómo se debe encarar el compromiso ante Venezuela, que no llega en su mejor momento?

- Es difícil enfrentar a un rival como Venezuela que viene golpeado, que no viene con confianza, que está con la necesidad de sumar puntos como visitante para seguir con la ilusión de clasificar. Hay que evitar relajaciones, enfrentar este partido con mucha tensión ante un equipo herido. Estoy seguro de que Ecuador va a conseguir un buen resultado.

- ¿Qué recuerda de los enfrentamientos ante Venezuela?

- Jugué varios partidos ante Venezuela, la mayoría con alegrías; pero también con golpes, como cuando perdimos de locales en las eliminatorias de 2010, fue una gran lección. Es un rival de cuidado pese a que no ha tenido buenos resultados últimamente. El viernes los chicos de la selección deben jugar con la misma intensidad que han tenido. Que no se relajen porque los partidos de eliminatorias son duros.

El Mortero Castillo disputó con la Tri eliminatorias y el Mundial Alemania 2006. ARCHIVO / EXPRESO

- En este contexto, el mensaje a los hinchas es tener paciencia hasta que la Tricolor encuentre el camino al gol.

- Al ver que el rival no viene bien, la gente se mentaliza que hay que golear, pero a veces no se puede, el fútbol es complicado. Se debe tener paciencia en el estadio y apoyar a la selección para que pueda conseguir el triunfo en casa y dar un paso más al Mundial.

- Compártanos sus sensaciones tras ser parte de la presentación de la nueva camiseta de la Tri.

- (Estoy) Contento de ser parte de este evento tan especial como es el centenario de la Federación. La verdad, me gustó mucho la nueva camiseta que se presentó. Esperemos que el viernes los jugadores la puedan lucir de la mejor manera y que nos puedan dar una alegría a todos, para poder seguir firmes en nuestra aspiración de poder estar en un nuevo Mundial.

- ¿Qué recuerdos le trae el ver esa camiseta que lució en eliminatorias y la Copa del Mundo de 2006?

- Vestir esa camisa de la selección, poder competir al máximo nivel, fue algo hermoso en mi carrera. Tener ese privilegio de estar en la selección y defender al país es algo lindo que me quedó marcado. Ese mensaje se transmite a cada jugador que llega a la selección, en especial a los jóvenes, para que valoren el honor que tienen de representar a todo un país.

- ¿Dónde mira los juegos de la Tricolor? ¿Se tensiona más fuera de la cancha?

- Cuando tengo la posibilidad voy al estadio, me gusta sentir ese ambiente. Cuando no, lo veo en la casa con la familia, haciendo fuerza para que la selección tenga buenos resultados. Creo que se sufre más desde las gradas o en la casa que cuando uno estaba como jugador, porque en la cancha se podía aportar de forma directa a la selección.

