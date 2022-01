Eliminatorias: Ecuador va por el invicto de Brasil y un boleto a Qatar

El mensaje de la Presidencia surtió efecto y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional dio el visto bueno para que el partido de este jueves 27 de enero de 2022, entre Ecuador y Brasil, se juegue con público en el graderío del estadio Rodrigo Paz Delgado.

Antes de conocer la resolución definitiva, la Ecuafútbol decidió adelantar la logística y al mediodía de este miércoles 26 de enero ya envió las entradas virtuales a quienes compraron los boletos en diciembre. Estaban seguros del desenlace.

Esta decisión se alineó con el pedido de los directivos del fútbol nacional y hasta de los mismos seleccionados, quienes reconocieron que necesitarían el apoyo de los hinchas en este partido, considerado como vital para la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar.

Y hay razones para que ellos lo califiquen como el juego más importante. La selección inicia la fecha 15 del camino al Mundial en el tercer lugar, con seis puntos de ventaja sobre Colombia y Perú, sus perseguidores inmediatos.

Con un triunfo aseguraría un lugar en el repechaje y quedaría a tres unidades del boleto directo.

Pero la dificultad de este partido aumenta por el nivel del rival. Si bien Brasil llega con la clasificación al Mundial asegurada, el mismo Casemiro aclaró que internamente están peleando por mostrarse ante el entrenador Tite y quedarse en la nómina definitiva para ir a Qatar 2022.

Por ello, defenderán el invicto que llevan en la eliminatoria como si estuvieran necesitados de los puntos.

Ecuador ya vivió un escenario similar. En el camino hacia Alemania 2006 recibió a un Brasil invicto y ostentando el título de la Copa del Mundo de 2002. Entonces, el equipo dirigido por Luis Fernando Suárez lo consiguió. Ganó por 1-0 y dio un paso clave hacia la cita ecuménica. Sin embargo, es amargo el último recuerdo de una visita brasileña. Camino a Rusia 2018 los auriverdes golearon por 0-3.

El seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, admitió que para armar el equipo de esta tarde tuvo muchos problemas, ya que 15 futbolistas recién superaron problemas con la COVID-19 y otros están en plena pretemporada. Sin embargo, advirtió que mentalmente todos están fuertes y que futbolísticamente tienen las armas para vencer a un rival que se ha paseado por el continente.

A mí me gustaría clasificar a lo grande, ganándole a un Brasil que no ha perdido hasta el momento. A lo largo de toda mi vida, siempre he comenzado mi charla indicando cómo se gana este partido; más allá de que tenía a rivales de mayor jerarquía que los míos. Con Arsenal fui a la cancha de Boca Juniors, que estaba llena, les dije que la única forma de ser campeones era ganándoles, lo hicimos tres a cero y fuimos campeones. A mis jugadores les digo que la jerarquía se respeta, pero no se teme”

Gustavo Alfaro, seleccionador nacional