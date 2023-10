Eliminatorias: Cascarita, el primer hincha de la Tri en el Hernando Siles

Salió desde Manta y viajó por tierra hasta Perú, donde el jugador tricolor Jairo Vélez, que milita en el club César Vallejo, y compañeros de ese equipo lo ayudaron económicamente. Así pudo arribar a Bolivia.

Con cuatro días de anticipación, Cascarita llegó para ver el terreno de juego y supo manifestar que el ambiente está más frío que el mismo clima. “Creo que más emoción tenemos nosotros (los ecuatorianos), pero es debido a los últimos resultados que hemos conseguido aquí”, dijo a EXPRESO el hincha, que siempre viaja con una camiseta de la selección de dos metros, dos pelotas y una piedra de 13 libras con la cual hace malabares.

Aunque Loor todavía no tiene una entrada para el partido de este jueves 12 de octubre del 2023, no pierde la fe de que la va a conseguir.

“Cuando los hinchas de Bolivia me ven, me preguntan por Moisés Caicedo, es el jugador más admirado acá. Y también me hacen referencia a Marcelo Moreno, del Independiente, quien acá es su figura”, contó el compatriota.

Cascarita ya se hizo presente en Bolivia para respaldar a la Tricolor. Ahora le queda al equipo de Félix Sánchez Bas hacer lo suyo y sumar tres puntos, para comenzar a subir en la tabla de posiciones en el camino al Mundial 2026.

