Eliminatorias 2026: La hinchada pide el regreso de Gareca

La selección peruana no atraviesa un buen momento en estas Eliminatorias Sudamericanas 2026, pues el trabajo de su DT, Juan Reynoso, no da frutos: 1 punto y cero goles en apenas 3 fechas jugadas. Esto solo ha colmado la paciencia de la hinchada bicolor que puso en tendencia en la red social X el nombre del anterior entrenador, Ricardo Gareca, quien en días anteriores mencionó que “sería imprudente hablar de un regreso a la selección”.

El 'tigre' quien en días pasados ofreció una entrevista a un medio local, opinó sobre el funcionamiento de Perú cuando visitó a Paraguay en Ciudad del Este en la primera fecha. "No lo vi en su totalidad, lo vi por internet y se cortaba. Vi el resumen más que nada. Paraguay siempre fue difícil para nosotros, es una selección complicada, pero lo manejó. Si bien se defendió más de lo que atacó, también tiene que ver el quedar con un hombre menos y jugar todo un tiempo con un hombre menos.", dijo el argentino.

También recordó un poco lo que fue entrenar a Perú y dice que todavía los tiene en mente con mucha nostalgia. "Todo lo que es Perú me produce nostalgia en estos momentos porque son muchachos que los tuve yo, y es una selección que tuvimos muchos años. Todo me produce nostalgia, pero una nostalgia linda, no una fea", expresó.

Finalmente Gareca se refirió al actual DT, Juan Reynoso, y dijo que es un técnico que si bien es cierto recién comienza, ve improbable que la Federación decida echarlo. "Si tendría que dar una respuesta, por ahí sería imprudente. Está un técnico de la capacidad de Juan Reynoso que recién comienza, lo veo muy improbable porque la Federación es de sostener y debe sostener los procesos, y esto recién comienza. Yo creo que en la selección peruana hay buenas expectativas, Reynoso, los jugadores, los hinchas", finalizó.

