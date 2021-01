Efraín Ruales, su deceso también es sentido en el deporte ecuatoriano

"¡Así no! ¡Así no! ¡Hermano de mi vida, así no! 💔💔💔💔 No pude estar contigo cuando partió mi tío, ahora tú! ¡Así no! ¡Así no! 💔💔💔💔 Mi Dios tenlo contigo, él era bueno". Con esas desgarradoras palabras el centrocampista ecuatoriano Cristhian Noboa, quien milita en el Sochi de la Liga Premier de Rusia, expresó en redes sociales el dolor tras enterarse de la muerte del presentador de televisión Efraín Ruales.

El Zar, amigo personal del talento de pantalla, acompañó el mensaje con una foto donde se lo ve junto a Ruales en las instalaciones de Ecuavisa, canal donde Efraín laboraba.

Así no !!! Así no !! Hermano de mi vida ! Así no !! 💔💔💔💔 no pude estar contigo cuando partió mi tío ahora tu ! Así no ! Así no 💔💔💔💔 Mi Dios tenlo contigo El era bueno 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 — cristhian noboa (@cristhian_noboa) January 27, 2021

Barcelona, equipo del que el presentador era aficionado y socio, también envió un mensaje de condolencia a los amigos y familiares de él.

En las redes sociales se publicaron vídeos en los que se observa a Ruales durante la definición del título de la LigaPro 2020. Cuando el golero Javier Burrai atajó el último envió, se arrodillo para gritar "somos campeones".

La cuenta de Twitter del equipo femenino Dragonas también envió su nota de condolencia.