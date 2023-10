Edwin Bennett tiene en la mira el título

Edwin Bennett enfrentará el viernes 20 de octubre el mayor reto de su carrera. En el coliseo Julio César Hidalgo, medirá al norteamericano Arnold González por el título Latino Silver de las 147 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Será la pelea estelar de la cartelera organizada por Capital Box, que iniciará a partir de las 19:00, y contará con cinco combates profesionales y dos con deportistas amateur.

El Sobrenatural Bennett, como se lo conoce, resaltó la preparación que ha llevado a cabo en Quito para poder derrotar a González. “Estoy con la motivación extra de pelear por un título del Consejo Mundial de Boxeo. He tenido una preparación de altura, con mucha disciplina, para saber cómo manejar los tiempos en el ring. Estoy feliz al estar en la pelea estelar ante un rival como González al que espero poder quitarle el invicto”, afirmó el boxeador tricolor.

Detalló que para llegar a la disputa de un título internacional “me he levantado de varias caídas” y quiere reflejar que “con dedicación y esfuerzo todo se puede lograr, y lo demostraré ganando el título”.

Bennett apunta a conseguir un KO ante un rival del que analizó tiene la mano pesada. Si logra la corona la dedicará a su madre, María Vernaza, quien es su inspiración. “Mi madre es mi pilar y motor. Me dice que me encomiende a Dios para que los dos deportistas terminemos con salud y vida. El boxeo es un deporte que me apasiona, por eso asumo los riesgos”, manifestó el Sobrenatural.

Arnold González (i) pone en juego su invicto en el combate ante Edwin Bennett (d). Karina Defas / EXPRESO

Conseguir el título espera que sea el primer paso para cumplir su gran objetivo de enfrentarse a los mejores exponentes del boxeo hasta llegar a disputar una corona mundial.

