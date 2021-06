Édison Méndez: “Con esta selección vamos a volver a ser fuertes en casa”

Necesitábamos ganar sí o sí a Perú, pero este se nos estaba llevando el empate en Quito. Se jugaba el minuto 66 en el camino al Mundial de Brasil 2014, pero una entrada endiablada de Christian Benítez se la toca a Édison Méndez, y el Kinito convierte el 1-0. El estadio Atahualpa reventó. Diez años después Méndez recuerda aquel gol, en un partido memorable y la última vez que se le ganaba a Perú de local.

Federer se retira del Roland Garros Leer más

- 15 de marzo, íbamos 0-0 y hace explotar al Ecuador...

- Diez años han pasado, fue una entrada de Chucho Benítez, hago un desborde por la banda derecha y termina en gol. ¡Qué alivio! Créanlo, fue un respiro, ellos estaban para el empate, pero la jugada de Chucho me dejó solo ante el arco.

- ¡El festejo fue de locos!

-Primero Toño Valencia me tumba al suelo, lo grité porque fue un desahogo total, Perú se estaba defiendo bien. Festejé con todos los chicos y luego le decía a la gente: ‘Para ti, para ti y para todo el país’. Era una forma de decirle gracias a todos los que nos habían acompañado siempre.

- ¿Preparó ese festejo?

-Te confieso, nunca había preparado un festejo, eso se daba. Todos los festejos salieron en el momento. El gol a Paraguay en el que me lanzo encima de una publicidad y le quito la gorra a un hincha... son cosas que salen y te dejan marcado.

Pervis Estupiñán no subestima a Perú, pese a su mala racha en eliminatorias Leer más

- Muchos recuerdos de aquel partido...

- El Chucho fue vital, me dio el pase para el primero e hizo el segundo gol. Fue uno de los últimos partidos que pude compartir con él. Benítez fue un extraordinario ser humano, y tenerlo de compañero fue un lujo.

- Desde aquel partido no se le gana a Perú.

- Nos ha tocado las dos fases de eliminatorias pasadas durísimas, pero con esta selección vamos a volver a ser fuertes en casa.

- ¿En qué se ve reflejado en la actual selección ecuatoriana?

- En el compromiso que tienen, es lo que te han mostrado hasta ahora. En el fútbol hay que tener ese compromiso para sacar un proyecto adelante y el equipo de Gustavo Alfaro lo tiene.

- ¿Y qué jugador es como un espejo de lo que fue usted como profesional?

- No es que sea mi sobrino, te hablo de la manera profesional, pero Jhegson Méndez la tiene clara y Moisés Caicedo es un ‘todoterreno’ que está comprometido con la camiseta.

Arboleda reconoce que Neymar habló con el capitán de la Tri por el tema Copa América Leer más

- Es de esos jugadores que hizo historia con la Tri, ¿eso cómo se toma ahora?

- Cuando se está fuera del fútbol (como jugador), uno empieza a valorar y ver lo que ha hecho. Recuerdo el gol a Brasil (victoria de Ecuador 1-0 en 2004), el de Perú. Un periodista me dijo que hacía solo goles importantes; también en el Mundial (2002), en la Champions (2007 con el PSV de Holanda). Pero uno no planifica, solo está en el momento preciso y se tiene la suerte y la bendición de Dios.

- ¿Antes era más duro salir al extranjero?

- Claro, antes debías tener una cierta cantidad de partidos para salir al extranjero, hoy me da gusto ver cómo salen los chicos. Antes se debía luchar mucho para salir. El fútbol ha cambiado mucho y eso es bueno.

- ¿Le digo Tricolor y en qué piensa?

Leclerc saldrá desde la ‘pole’ en Baku Leer más

- En el Himno Nacional de mi país. Recuerdo cuando fuimos al Mundial 2002 y escuchar en un estadio nuestro himno patrio, esa fue una historia linda. Sabes que escuchar el himno ante 70.000 personas, ¡wow, es algo impresionante! La piel se te pone de gallina.

- ¿Qué está haciendo ahora?

- Me gusta trabajar más con los chicos que con los grandes, soy entrenador, pasé por la sub-17 y 20 de Ecuador y la selección de mayores. Tuve un paso por El Nacional. Espero volver a dirigir en cualquier momento.

- ¿No cree que su retiro del fútbol fue antes de tiempo?

- Fue en el momento preciso. En el fútbol hay que retirarse a tiempo, antes que te retiren. Creo que fue bien lo que hice, claro que muchos me dicen que debía seguir jugando.

- ¿Qué más es: Kinito, la Luz o Édison Méndez?

- Pocos me llaman por el nombre, los hinchas de la Costa y en especial los guayacos me dicen Kinito y me gusta; en Quito me dicen la Luz; en mi tierra del Chota soy Kinito y en la familia nadie me llama por mi nombre, soy Mendecito o el Ku.