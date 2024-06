Ecuador en Las Vegas: hinchas padecen un verdadero 'infierno'

Conocida como ‘La Ciudad del Pecado’, la primera idea que surge al mencionar Las Vegas, en Estados Unidos, son sus casinos y diferentes centros de diversiones sin límites. Pese a ello, la sorpresa estos días que tiene a todos preocupados es el intenso calor que registra ya temperaturas de 40 y hasta 45 grados centígrados.

“Las Vegas ha sido un horno. Su calor es insoportable. Siento que me estoy cocinando”, dijo preocupado Carlos Moncayo, un ecuatoriano que llegó desde Guayaquil para ver los partidos de la Tri.

“Al llegar se siente como un fogonazo. No resistí caminar más de cinco minutos por la calle; solo me animé a salir después de las diez de la noche, pero igual hubo calor”, comentó notablemente sofocado el joven que llegó al mediodía del lunes y que no se animó a salir del hotel, sino hasta la noche por el calor.

Para María Fernanda Mera, el clima no se compara ni con las temperaturas más fuertes de Ecuador. “Soy de Manta y el sol y el calor son terrible, pero esto no tiene comparación. Es horrible”, dijo la mujer, mientras se tapaba el rostro con su mano para evitar el sol.

Actualmente, Las Vegas se encuentra en la estación de verano, por lo que las temperaturas van entre 33 y 45 grados centígrados. Durante la mañana del lunes y martes, la temperatura promedio fue de 43 grados. Lo que agazapó a los ecuatorianos que siguen a la Tri.

“Solo se pudo salir en la noche y de todos modos hace calor. Según mi teléfono estábamos a 33 grados. Corre viento, pero es muy caliente. Hay que refugiarse en los centros comerciales”, dijo la manabita, quien anda con un grupo de amigos.

Pese al sofocante inconveniente, Alejandro Gómez, otro ecuatoriano que acompaña a la Tri, no desaprovechó la oportunidad de probar suerte en los casinos de Las Vegas. “No pude resistirme y jugué (risas). Desde que se llega al aeropuerto hay juegos de casinos por todos lados y en el sitio que me hospedé también. Una verdadera locura”, precisó risueño Gómez, quien comentó que solo jugó $ 20 y los perdió. “Empecé ganando, pero luego perdí. Creo que me retiré justo a tiempo”, señaló.

Las sombrillas son las principales aleadas de los compatriotas para protegerse del clima desértico. Josué Andrade / Expreso

En Las Vegas hay más de 400 hoteles y se estima que la mayoría cuenta con su propio casino. Además tiene alrededor de 120 sitios exclusivos para este tipo de apuestas.

Pese a las distracciones y el intenso calor en Las Vegas, este martes 25 de junio, a las 20:00 de Ecuador, cientos de hinchas tenían previsto realizar el popular ‘banderazo’ en los exteriores del hotel Bellagio, en el Strip de Las Vegas. El evento iba a convocar a compatriotas con banderas, caras pintadas y cánticos para hacer sentir su apoyo a la Tri.

