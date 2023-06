Ecuatorianos y la fiebre de Messi en la MLS

La emoción por ver a Lionel Messi jugar con Inter Miami no solo se apoderó de los seguidores de Las Garzas. Por lo contrario, el fenómeno de La Pulga ha ‘contagiado’ a la mayoría de los habitantes en Estados Unidos, entre ellos algunos ecuatorianos.

Recientemente por la MLS han pasado estrellas como: Kaká (Orlando City), Zlatan Ibrahimović (Los Ángeles Galaxy), Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire), Andrea Pirlo (New York City), Thierry Henry (New York Red Bulls), entre otros, pero por Messi hasta se endeudarán.

En exclusiva con EXPRESO, el ‘guayaco’ Wilson Muñoz, de 35 años, contó que reside en el estado americano de Nueva York, es hincha del Ídolo del Astillero y también apoya al club New York Red Bulls. Pero, por Messi ya está programando su viaje a la Ciudad Mágica.

“Desde que lo anunciaron empecé a organizar el viaje. No he conseguido entradas porque están agotadas en la página del club, y si no las encuentro me tocará ir a otro estado, no importa cuánto me toque pagar, pero quiero ver a Lio. Es la primera vez que lo tengo cerca”, dijo emocionado.

La guayaquileña Glory Oyarvide, de 36 años, quien vive en Long Island, en Nueva York, ya vio jugar a Lio en 2016, cuando Argentina perdió con Chile la final de la Copa América 2016 en el estadio Metlife (Nueva Jersey). Esa es una de sus mejores experiencias, es por aquello que irá a ver de nuevo al argentino.

“Han pasado varios años y todavía recuerdo cuando lo vi jugar. Es al único jugador que seguiría. Voy a viajar a Miami para verlo en un juego, pero si no se puede allá lo esperaré aquí en Nueva York cuando venga a jugar contra New York City, equipo del que soy fan”, aseguró Oyarvide.

Wacho Ortega, de 39 años, tras conocer que Lio jugará en Inter Miami salió a las tiendas de descuentos a buscar la camiseta de Las Garzas, pero ya se habían terminado. En Estados Unidos, que no le suelen parar mucha ‘bola’ al fútbol, fueron caída y limpia.

“Messi disparó todo, desde las redes sociales hasta la venta de camisetas. Antes de su anuncio los uniformes se encontraban en las tiendas de descuento, a menos de veinte dólares, pero ahora ya no hay. Estamos viviendo una locura con Messi, que ni Ibrahimović la generó”, declaró.

Finalmente, la ‘guayaca’ Stephanie Zambrano aseguró que intentará tomarse una foto con La Pulga. “Lio tiene que venir a Nueva York y cuando lo haga lo seguiré para tomarme una foto con él y me firme una camiseta. No puedo creer que venga acá”.

Según el calendario de juego de Inter Miami, el debut de Messi en Las Garzas se daría el 21 de julio, que recibirá a Cruz Azul en la Leagues Cup.