Ecuajunior: Jeremy Reyes, Josué Chacón y Alexander Von Buchwald ganan en Guayaquil

Jóvenes tenistas se coronaron campeones de la etapa 10 del Ecuajunior, disputada en el Centro Nacional de Tenis, Guayaquil

Jeremy Reyes, Josué Chacón y Alexander Von Buchwald lograron el título de la etapa 10 del Circuito Ecuajunior que se desarrolló en las canchas del Centro Nacional de Tenis, al norte de Guayaquil.

En la final de la categoría 11 años unificado, Reyes venció a Carlos Bazán (Salinas) por 7-5, 4-6, (11-9). En 13 años unificado, Chacón derrotó a Joaquín Terán (Guayaquil) por 7-5, 6-3, mientras que en 14+ años unificado, Alexander Von Buchwald doblegó a Byron Terán por 6-2, 6-3.

En la etapa participaron 90 tenistas de Ambato, Babahoyo, Cuenca, Daule, El Empalme, Esmeraldas, Guayaquil, Jipijapa, La Libertad, Manta, Milagro, Machala, Naranjal, Portoviejo, Quevedo, Riobamba, Salinas, Santo Domingo, Samborondón y Santa Elena.

“Realizamos una etapa durante un feriado, entregando un esfuerzo adicional, pero queremos resaltar el beneficio: los participantes no pierden asistencia al colegio, además pueden acudir con sus familiares que normalmente trabajan y aprovechan la oportunidad para verlos jugar. Incluso han venido de Trujillo, Perú. La próxima etapa será la última que dará puntos para la clasificación al Ecuajuniors Finals”, precisó Jonhny Saldivias, director del torneo.

La organización precisó que esta etapa del Ecuajuniors entregó cinco becas del programa Junior Tennis Initiative (JTI) en convenio con la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET), así como dos becas para el Centro Nacional de Tenis de la FET.

La XII etapa del circuito se realizará del 21 al 23 de noviembre, precisamente en el Centro Nacional de Tenis en Guayaquil.

