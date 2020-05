Ecuafútbol: El aval internacional será el paso definitivo

Falta el último round. Y será en el campo internacional. Jaime Estrada tratará de conseguir el aval de la Conmebol y de la FIFA, mientras que Francisco Egas intentará que esas mismas instituciones lo sostengan como presidente de la Ecuafútbol.

¿La razón? Sin el consentimiento de ambas, Ecuador se queda sin participación internacional, tanto a escala de clubes como de selecciones.

Por ello, apenas terminó el Congreso Extraordinario virtual, Estrada anunció que enviará todos los documentos que justifiquen las acciones realizadas, tanto para la reestructuración del Directorio como para un Congreso Extraordinario virtual. Él asegura que se cumplen todas las bases legales.

Además, se respalda en el resultado del Congreso, donde le dieron la razón con 46 votos, es decir por unanimidad, ya que los demás participantes se retiraron al enterarse de un amparo judicial a favor de Egas y que impedía dicha reunión.

“La convocatoria no fue legal, en el Congreso no iba a estar el presidente Francisco Egas, quien debía dirigir, y después hubo una orden judicial. Nada de eso tiene validez”, dijo Fred Larreátegui, presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha.

La Secretaría del Deporte indicó que no existe la figura de reestructuración del Directorio en el Estatuto de la FEF, pero Estrada lo dirigió hacia otra lectura: la mayoría de clubes se inclinó por rechazar la gestión de Francisco Egas.

Los argumentos fueron los mismos que se dieron a conocer públicamente desde el 24 de abril, como lo relacionado al presupuesto para el cuerpo técnico de la selección mayor, cuyo monto era superior a los $ 4 millones aprobados por el Directorio, o la mentira sobre la reducción del sueldo de los entrenadores de la Tricolor en estos meses. Eso, entre otros señalamientos.

Entiendo que existieron maneras autocráticas para manejar los asuntos económicos y las decisiones en la federación. Nassib Neme, presidente de Emelec

Y mientras esto se resuelve, la consecuencia inmediata es que se rompió la relación interna del Directorio de la FEF.

Si Egas sigue en el cargo, tendrá una resistencia de seis miembros de su grupo de trabajo inmediato, salvo que renuncien, tal como anunció Amílcar Mantilla antes del Congreso Extraordinario virtual.

Si Estrada es reconocido como presidente, en cambio, tendrá la resistencia de los equipos de Pichincha, incluyendo a Egas y Michel Deller, quienes seguirían en el equipo.

La cronología de la crisis dirigencial por la que atraviesa la FEF. Miguel Rodriguez

En tanto, los clubes siguen exponiendo sus posturas. Por ejemplo, Esteban Paz dijo que “con esto no hay ganadores, solo perdedores. Los dirigentes solo podemos pedir disculpas por todo este circo”.

Una lástima que esto haya sucedido en momentos en que todo el país debe estar enfocado en salvar vidas, en estar unidos, en pensar en nuestras familias. Con esto no hay ganadores, solo perdedores. Los dirigentes solo podemos pedir disculpas por todo este circo. Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito

Luis Chango, de Mushuc Runa, criticó a todo el Directorio, pero defendió la autonomía de los clubes y la legalidad del Congreso Extraordinario virtual. “Los papeles de lo ocurrido serán enviados y la FIFA deberá aprobarlos. No hay más”.

"Respeto para decisión unánime"

Jaime Estrada, quien fue nombrado como presidente de la Ecuafútbol en la reestructuración del Directorio, señaló que respeta a los organismos internacionales, pero espera el mismo respeto para la decisión que se tomó en el Congreso Extraordinario virtual. Además, advirtió que presentará las bases legales.

“Respeto a los organismos nacionales e internacionales como FIFA y Conmebol, pero también respeto la decisión unánime de los clubes y asociaciones del país en el Congreso. Enviaremos toda la información con sustentos de lo sucedido y expuesto a los distintos organismos”, publicó en su cuenta de Twitter.

El directivo confía en que los organismos internacionales “tomarán una decisión adecuada con todos los sustentos expuestos públicamente al país y con la decisión unánime de los clubes y asociaciones. Que siempre prime la unidad y transparencia en el fútbol ecuatoriano”.

Respeto a los organismos nacionales e internacionales como la @FIFAcom y @CONMEBOL , pero también respeto la decisión UNÁNIME de los clubes y asociaciones del país en el Congreso. Enviaremos toda la información con sustentos de lo sucedido y expuesto a los distintos organismos. — Jaime Estrada Medranda (@JEIII9) May 2, 2020

Entre el fideicomiso, el código de ética de la FIFA y el contrato de Jordi Cruyff

El abogado de Emelec, Raúl Gómez Amador, señaló que hubo un intento de Francisco Egas por conseguir la aprobación del Directorio para, mediante un fideicomiso, transferir el edificio sede de la Ecuafútbol a un banco.

“Una cosa es la hipoteca, cuya ejecución exige un trámite judicial y da determinadas facultades del deudor para defender su patrimonio, y otra es traspasar a un fideicomiso, que a su vez pueda constituir otras hipotecas. Es muy delicado”, argumentó.

Neme agregó que “hay pasivos convenidos con una institución financiera, el señor Egas en su intervención del día domingo dijo que se trataba del Banco Pichincha. El artículo 5 del Código de Ética de la FIFA exige y limita la relación comercial entre familiares hasta el tercer grado de consanguinidad”, añadió.

EXPRESO se comunicó con el departamento legal de Egas para la descarga de esta afirmación, pero no obtuvo respuesta.

Por otro lado, el contrato de Jordi Cruyff también fue punto de análisis. Estrada dijo que el Directorio aprobó un egreso de cuatro millones de dólares al año para los cuerpos técnicos de todas las categorías, pero que al final Egas firmó por 5,6 millones solo para el cuerpo técnico de la mayor.