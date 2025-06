Ecuador vs Brasil: "Nos tenían como el patito feo, y terminaron asustados"

El exarquero ecuatoriano Jacinto Espinoza rememora con emoción el empate 0-0 entre Ecuador y Brasil, jugado el 18 de julio de 1993 en el estadio Monumental, la última vez que jugaron en Guayaquil.

Enfrentar a figuras de la talla de Romario, Bebeto y Dunga fue, según sus palabras, una “experiencia hermosa” e inolvidable.

El Chinto destaca que, aunque Ecuador no contaba con futbolistas en la élite, se plantaron con coraje y personalidad, guiados por el técnico Dusan Draskovic, quien supo motivarlos haciéndoles creer que estaban a nivel de los brasileños. Además, revela que Brasil subestimó a Ecuador, pero terminó respetándolo por el alto nivel mostrado. “No les dimos chance ni para respirar”, afirma con orgullo esperando que este jueves 5 de junio las cosas se repitan. Está seguro que así será. Confía en que la selección actual de Ecuador tiene las herramientas para vencer a cualquier rival, incluso a Brasil, siempre que juegue con orden y concentración.

¿Cómo fue enfrentar a un Brasil plagado de estrellas?

Sin lugar a duda fue una experiencia hermosa. Ahora es normal ver jugadores estrellas, incluso varios ecuatorianos como Willian Pacho y Moisés Caicedo lo son, pero en los noventa era difícil enfrentar y ver astros como Romario o Zinho, de ahí que fue un hermoso partido para nosotros; esa selección vino con estrellas.

¿Cómo se vivió la previa? ¿Había optimismo por un resultado positivo?

Al tener nosotros pocos jugadores en la élite, era muy complicado vernos ganadores; sin embargo, nos paramos con mucha hombría y personalidad porque teníamos un excelente técnico como Dušan Draškovic, quien preparaba los partidos para hacerle carrera a este tipo de selecciones.

¿Conocían como jugaban los brasileños?

En ese entonces, para un jugador ecuatoriano tener acceso a ese tipo de información era muy difícil, casi no tenía imágenes y más se los conocía por lo que salía en las noticias, de ahí que tuvimos que apegarnos a nuestro fútbol; sabíamos que si jugábamos juntos podíamos hacerle daño.

Cafú (i) una de las estrellas de Brasil en un partido de Eliminatorias ante la marca del Tin Delgado. Archivo

¿Qué les dijo el profe Draškovic para motivarlos?

Dušan era un entrenador que siempre ponderaba la capacidad física y atlética de los ecuatorianos, siempre hacía eso para motivarnos. Antes del partido contra Brasil, le dijo a Héctor Carabalí que era mejor que Dunga, a Eduardo Hurtado le dijo: “¿Cómo vas a creer que Romario es mejor que tú? Romario no existe, tú eres extraordinario”. Con mensajes así nos motivó a cada uno.

¿Y a usted qué le dijo?

A mí me dijo que tranquilamente podría ser el mejor del mundo. Me mostró mi ficha atlética y de estadísticas y me comparó con Claudio Taffarel. Yo no sé si modificó es papel, pero los números me ponían por encima del brasileño. Así nos convenció de que estábamos a la altura de esa selección que ganó el Mundial 94.

¿Ver ganar a ese Brasil el Mundial después qué le hizo pensar?

Hizo sentir ese empate a victoria; no podíamos creer que nosotros le habías realizado un gran partido a ellos. Con nuestra defensa de Luis Capurro, Raúl Noriega y Máximo Tenorio le hicimos competencia y le pudimos ganar; le competimos de igual a igual.

Romario era conocido por ser un delantero boquillero, ¿les dijo algo?

Los entrenadores desde un inicio nos enseñaron a concentrarnos. Pese a no tener a jugadores en grandes equipos de Europa nos enfocamos en jugar y no en lo que nos podían decir. Siempre nos recordaban: “Ni de vivo, ni de guapo” (sonríe).

¿Tuvo algún roce con algún brasileño?

No. A esa selección de Brasil del 93’ no les quedó chance para encararnos o cosas así, porque le jugamos bien y no le dimos chance a que respiraran o se sientan cómodos. Nos tenían como el patito feo, pero ellos terminaron asustados con nuestro fútbol, en sus caras se les veía la preocupación por el nivel que mostramos. Nos terminaron mostrando respeto porque en el llano les hicimos un gran partido. Brasil ni nos llegó.

La plantilla que jugó las Eliminatorias rumbo al Mundial 1994 con el Chinto Espinoza como arquero insigne. Archivo

¿Después del partido conversó con algún brasileño?

Sí, Taffarel se me acercó y me dijo que era fan mío, que era un gran arquero y que le gustaba como tapaba. Yo me quedé medio asombrado y le pregunté dónde me había visto jugar, y me dijo que me había visto en el torneo Preolímpico del 92’. No sé si me mintió, pero me lo dijo después del partido.

¿Cómo ve ahora a la Tri?, ¿Le podrá ganar a Brasil?

Brasil siempre será Brasil sin importar que no tenga esas estrellas de antes. Si la selección de Ecuador se logra concentrar solo en el partido, tenga la certeza que Ecuador puede hasta ganar.

