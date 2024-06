Ecuador vs Argentina: La magia de Messi ante la proyección de Kendry

Solo una vez han coincidido en el mismo estadio y fue el 7 de septiembre de 2023 que Lionel Messi y Kendry Páez. Fue en el Más Monumental de Buenos Aires, pero el ecuatoriano no lo pudo enfrentar por las eliminatorias al Mundial del 2026, debido a que ese día al jugador del Independiente del Valle no le dieron minutos.

En cambio Messi sí salió feliz e hizo un golazo que dejó el marcador en 1-0.

En Chicago la magia estará presente en las dos selecciones

Este domingo 9 de junio de 2024, en el Soldier Field de Chicago, desde las 18:00, ambos jugadores podrían estar frente a frente, debido a que el entrenador Félix Sánchez le ha comenzado a dar minutos a Páez e incluso el jugador ya hizo un gol.

A manera de paralelismo, cuando Kendry Páez nacía (4 de mayo de 2007), Lio estaba pensando en jugar la Copa América de Venezuela; mientras que el año en que el tricolor nació, Messi no ganó nada.

Los años de edad que tiene Kendry han sido los más brillantes de Lionel, donde como jugador se ganó 44 títulos.

Páez es seguidor confeso de Messi, sin embargo cuando hace un año le preguntaron sobre el argentino, dijo: “Yo soy Kendry, voy a darle nombre a Ecuador. Voy a seguir siendo yo. No quiero que me comparen con Messi, que es alguien especial, muy top. Tengo 16 años y no me pueden comparar con él, porque estoy en un proceso. Tengo cosas que mejorar y ganar mucha experiencia”.

Kendry reconoce que toda su vida ha estado viendo a Messi en las pantallas. Es su jugador favorito.

Con todos estos antecedentes, el partido de este domingo 9 entre Ecuador y Argentina es una cita para ver a los privilegiados del fútbol, esos a quienes Dios les dio la bendición de ser distintos.

Messi habla bien de Ecuador dice que es un equipo fuerte

Messi ya anticipó que la Copa América de Estados Unidos va a ser “muy igualada” por la calidad de todas las selecciones, pese a ello reconoció que Argentina es especialmente favorita por ser la actual campeona mundial.

Messi explicó: “Creo que siempre Argentina es favorita, más allá de que venimos de ganar todo eso, anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita”.

El número 10 añadió que “Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador”.

