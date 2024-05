Ecuador vence a Perú y se clasifica al Mundial Sub-14 en República Checa

Cuatro triunfos del equipo ecuatoriano sub-14 en el Sudamericano que concluirá este domingo 12 de mayo en Bolivia, lo ubicaron como el líder del Grupo B del torneo, resultado que lo clasificó directo al Mundial de la categoría en República Checa.

