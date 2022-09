Ecuador entrena casi completa para la serie Copa Davis ante Suiza, en Salinas

Con la llegada de Diego Hidalgo y Andrés Andrade, quienes se sumaron al trabajo que desde el fin de semana realiza Roberto Quiroz, el equipo ecuatoriano Copa Davis quedó este lunes 12 de septiembre casi completo para la serie por el Grupo Mundial 1 ante Suiza este sábado 17 y domingo de septiembre, en el Salinas Golf y Tenis Club de la provincia de Santa Elena. Solo falta que arribe Gonzalo Escobar.

Raúl Viver, capitán del equipo tricolor, dividió a los jugadores en dos grupos. Andrade jugó algunos puntos con Diego Hidalgo y practicaron saques.

Hidalgo, quien llega a Salinas tras jugar el cuadro principal de dobles del US Open, se mostró contento y motivado. “Había jugado bien todo el año, pero no había podido enfrentar a los que están más arriba, así que me di cuenta de que el nivel está ahí y puedo crecer más”, indicó.

“Es importante llegar con confianza a esta serie, una de las pocas que he jugado en casa desde que estoy en el equipo”, acotó el tenista guayaquileño, quien debutó contra Colombia en el año 2012, justamente en la misma sede de Salinas.

Mientras eso sucede con el equipo ecuatoriano, el rival, Suiza, ya trabaja también en Santa Elena, al completo. El sorteo del orden de partidos será este viernes 16.