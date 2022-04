Ecuador conoce su camino en Qatar 2022

Gustavo Alfaro es cauto. El seleccionador nacional de Ecuador dice que el objetivo en el Mundial de Qatar 2022 es ambicioso, pero al mismo tiempo recuerda que se trata de un grupo joven y que estará frente a los mejores del planeta.

Antes de su viaje a Qatar, para mirar el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, Alfaro anticipó que más allá de los rivales, Ecuador tratará de hacer su trabajo “con muchas ganas de conseguir nuevamente algo histórico para que el país se siga sintiendo orgulloso de esta selección”.

En esa línea también está el defensa central Piero Hincapié. “Tengan la seguridad de que no iremos al Mundial de paseo, iremos a competir contra los mejores del mundo, donde nosotros también estamos con mucha justicia”, dijo el jugador del Bayer Leverkusen, de Alemania.

No importa el país que toque en el sorteo. Todos son muy duros. Están en el Mundial porque hicieron las cosas bien en el camino. Antonio Valencia

El delantero Enner Valencia tiene la misma confianza. “Trataremos de hacer una gran Copa del Mundo, tenemos con qué, hay un gran grupo y lo lograremos”, indicó antes de regresar a Turquía.

Todos reconocieron que, si bien estarán enfocados en sus clubes, estarán atentos a la conformación de los grupos. Aunque ya tienen sospechas de sus posibles rivales.

El sorteo tiene un reglamento que permite perfilar los grupos. El básico es que el bombo 1 salen los cabeza de serie. Los grupos se completarán con un país de cada bombo.

Solo los europeos tendrán hasta dos países en un mismo grupo. Los demás solo contarán con uno. En total, cinco de las ocho llaves tendrán dos países del viejo continente. Es decir, Ecuador maneja un alto porcentaje de posibilidades de enfrentar a dos europeos. El otro rival saldría de asiáticos, africanos o de la Concacaf.

Este será el cuarto sorteo en la historia de Ecuador. Hace 21 años, un joven Marlon Ayoví lo vivió de manera especial.

Junto a su esposa Verónica y en ese entonces tres hijos: Marlito, Melanie y Jean Pierre se sentaron frente al televisor para ver por primera vez que Ecuador iba a salir de los bombos y tomar espacio en uno de los grupos del Mundial Corea -Japón 2002.

El volante era jugador del Deportivo Quito. “Eso del sorteo del Mundial para nosotros antes solo era un hecho más, pero en 2001 fue diferente. La verdad, yo quería que me toque un equipo grande, de esos que todos ven. Y así fue. Cuando salió Italia se me vino a la cabeza que voy a tener al frente a Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Luigi Di Biagio, Totti y Vieri. No lo podía creer. Enfrentar a esos monstruos mundiales. No lo creía”, recordó Ayoví.