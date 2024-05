Ecuador carece poderío goleador para la Copa América afirman exseleccionados

La nómina tricolor para la Copa América genera diversos criterios entre exjugadores de la selección ecuatoriana. Unos avalan y otros desaprueban con tenacidad la lista de 26 que Félix Sánchez citó para el torneo continental, que empezará el 20 de junio, en tres semanas.

En diálogo con EXPRESO, Franklin el ‘Mago’ Salas, Eduardo el ‘Tanque’ Hurtado y Juan Carlos Burbano analizan los nombres. Los exseleccionados coinciden en que la delantera sigue siendo el punto más débil de todos.

“La preocupación es arriba con los delanteros. Siempre confiaré en Enner Valencia, que ha respondido en los momentos claves, pero hay que ver cómo está el nivel físico de Kevin Rodríguez y Jordy Caicedo”, comenta Burbano.

El Mago concuerda con dicha observación. No obstante, no logra entender el llamado de Jordy Caicedo, un jugador que desde octubre del 2023 no marca con el Atlas mexicano, por encima por ejemplo de Michael Estrada, figura en Liga de Quito.

“Con Jordy hay resistencia porque no ha hecho goles ni se lo ha nombrado en el último semestre. Hay incertidumbre de cómo esté. Por ejemplo, para mí es sorpresa que Estrada no sea llamado. En Liga es importante y, aunque no ha hecho tantos goles, el que analiza el juego se da cuenta”, reflexiona Salas.

En los últimos meses, las lesiones y el mal presente goleador alejaron del ojo mediático a Valencia, Rodríguez y Caicedo. Entre los tres apenas suman 10 goles en toda la campaña. Esta cifra no está ni cerca del promedio goleador de los rivales que Ecuador tendrá en la fecha de amistosos FIFA y en Copa América, como Argentina (98 tantos), Venezuela (68) y México (33).

¿Y Pedro Ortiz?

El portero de Emelec, Pedro Ortiz vistió el buzo de la Tri en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. Archivo / Expreso

Con respecto a la no inclusión del guardameta Pedro Ortiz, de Emelec, Salas lamenta la supuesta influencia de la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en la decisión.

“A la selección tienen que ir los mejores del momento, y Pedro Ortiz está mejor que Galíndez y Ramírez. Es difícil de digerir porque el directivo no puede hacerse dueño de los jugadores que nos representan a nivel nacional. Los ecuatorianos tienen que exigir que estén los mejores y no los que sean del gusto de la directiva. Son cosas que no se comprenden”.

Mayor severidad para indisciplinados

​

Gonzalo Plata fue pieza clave en la ofensiva tricolor para las Eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022. Efe

Salas considera que las sanciones para Gonzalo Plata y Robert Arboleda, ausentes de la Copa América por asistir a un centro de diversión para adultos durante la concentración tricolor en la fecha FIFA de marzo, deben ir más allá de una exclusión en la Tricolor.

“La sanción debe ser para todos o para nadie. Háganlos hacer obra social, múltenlos con dinero, quítenles los viáticos, o que vayan y entreguen algo benéfico en un hospital. Así deberían ser las penalidades en una selección y no solamente sacar a los que te conviene y dejar al que quieres (Kendry Páez). Está mal tomada esa decisión de la dirigencia”.

Obligados a ser protagonista

Entrenamiento de la Selección de Ecuador. archivo

Por último, Salas destaca que la Tri debe olvidar su rol de equipo ‘revelación’ y tiene que asumir uno de ‘protagonista’. Y dice que en Copa América hay que llegar hasta semifinales.

“Ser protagonista es ubicarnos entre los cuatro primeros en la Copa América. Ese es el primer objetivo a conseguir. Ya se tiene que exigir un poco más. Han crecido los jugadores. Han crecido las selecciones a nivel de formativas, porque siempre estamos en Mundiales. A nivel de mayores hay que exigir”.

El Tanque Hurtado concuerda con lo dicho por Salas. “Hay quienes ya han logrado títulos en Europa, como Hincapié, Preciado y Ordóñez. Todo eso es motivación y responsabilidad, porque los chicos saben que no hemos conseguido cosas importantes a nivel de selección. Nos unimos al sueño de los chicos y si les metemos presión es porque sabemos que pueden llegar a darnos la alegría en Copa América”.

