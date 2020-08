Un duelo colmado de debutantes

Todo jugador de fútbol profesional anhela jugar esta clase de partidos. El Clásico del Astillero es en Ecuador lo que el Boca Juniors-River Plate en Argentina o el Real Madrid-Barcelona en España, por lo que los futbolistas que llegan a una de las dos instituciones del Puerto Principal añoran jugar y sobresalir en este duelo.

Para este Clásico 226 entre Barcelona y Emelec en el Monumental, 19 futbolistas buscarán un espacio para estrenarse en este tradicional partido del fútbol ecuatoriano.

Del lado canario hay 11 jugadores que jamás jugaron el duelo inmortal y es muy probable que al menos siete de ellos debuten: Javier Burrai, Bryan Rivera, José Angulo, Jefferson Orejuela, Adonis Preciado, Williams Riveros, Nixon Molina, Bruno Piñatares, Alexander Bolaños, Emmanuel Martínez, Sergio Quintero.

Va a ser un partido muy hermoso. Todos estamos motivados y esperamos sacar esos tres puntos que anhelamos. Nixon Molina, volante de Barcelona.

Mientras que por los eléctricos, hay ocho jugadores que podrían tener su primera experiencia en estos especiales enfrentamientos: Pedro Ortiz, Jackson Rodríguez, José Cevallos, Sebastián Rodríguez, José Hernández, Alexis Zapata, Facundo Barceló, Roberto Ordóñez.

Tanto para Barcelona como para Emelec, todos estos potenciales debutantes están disponibles, de hecho el colombiano Zapata del Bombillo era un duda para este choque por una lesión, pero ya entrenó ayer en cancha y podría sumar algunos minutos.

EXPRESO conversó con dos jugadores emblemáticos en Clásicos del Astillero y ambos reconocen que vivir estos duelos no solo te marca para siempre en tu carrera, sino que también te ayuda a desarrollarte para escenarios más competitivos y complejos.

Vamos disfrutar bastante. Ellos van a querer hacer su juego y nosotros igual, va a ser un enfrentamiento

muy lindo. Jackson Rodríguez, volante de Emelec.

“Viví muchos Clásico, exactamente mi debut no lo recuerdo, pero no hay duda que jugarlos me ayudó mucho a ganar aplomo para diferentes partidos. Como diríamos ecuatorianamente, son partidos que te curten como futbolista. Siempre es una ganancia, a pesar del resultado, jugar estos partidos”, dijo José Aguirre, bicampeón azul.

Otro que recuerda con mucho cariño estos duelos es Manuel Uquillas. “Sí, hice muchos goles en Clásicos y te digo algo, cuando ya tenía dos o tres Clásicos sobre mi espalda ya me sentía muy cómodo. Al principio puede afectarte la presión, los nervios, pero cuando tienes confianza y haces un buen Clásico, sientes que es tu partido y lo disfrutas. Así como el Kitu Díaz, ese es su hábitat”, dijo.

“Recuerdo que a la dupla Mondaini-Escalada les iba muy bien en Clásicos. Ese 2006 lo disfrutamos mucho, el equipo tenía mucha rebeldía y le faltamos el respeto a Barcelona algunas veces con nuestros jóvenes. Pero aunque Barcelona viene un poco más motivado, creo que una vez que suene el pitazo todo eso queda atrás”, suma el Flaco.

Pero no solo dentro de la cancha habrán debutantes. Fabián Bustos tiene años dirigiendo en el fútbol profesional de Ecuador, pero jamás estuvo al frente de un Clásico. Mañana conoceremos a cuál de los debutantes les durará la alegría.