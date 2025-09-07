Dónde ver Turquía vs España: Alineaciones y detalles | Eliminatorias UEFA 2026

Lamine Yamal, Oyarzabal y Nico Williams lideran el ataque español; Arda Güler y Calhanoglu comandan a los turcos

España visita a Turquía este domingo 7 septiembre de 2025 en un vibrante duelo por el liderato del Grupo E de las Eliminatorias para el Mundial de 2026. El encuentro, que se disputará en el estadio Konya Büyükşehir Arena, promete ser un choque de estilos y talentos.

Un arranque perfecto

Ambos equipos llegan a este crucial partido con puntaje ideal. La Roja, comandada por Luis de la Fuente, demostró su potencial ofensivo con una sólida victoria 3-0 sobre Bulgaria.

(Te invito a leer: Detalles de la fecha 18, estadísticas y tabla de las Eliminatorias Sudamericanas 2026)

Por su parte, la selección turca, dirigida por el italiano Vincenzo Montella, también se impuso en su debut, derrotando 3-2 a Georgia en un emocionante encuentro.

España contará con todas sus estrellas. EFE

Duelo de estrellas en la cancha

La selección española se presentará con todo su poderío ofensivo. Jugadores como el joven prodigio Lamine Yamal, el veloz Nico Williams y el experimentado goleador Mikel Oyarzabal serán la principal amenaza para la defensa turca.

Enner Valencia jugará su último partido de eliminatorias en el Ecuador vs. Argentina Leer más

Turquía, por su lado, apostará por el talento y la creatividad de sus mediocampistas para controlar el juego. El capitán Hakan Çalhanoğlu, junto a la joven promesa Arda Güler, buscarán generar espacios y oportunidades de gol frente a la defensa española.

¿Cómo clasifican las selecciones al Mundial 2026?

El formato de las Eliminatorias UEFA establece que el primer lugar de cada grupo sellará su pase directo a la Copa del Mundo. Los equipos que finalicen en segundo lugar deberán disputar una fase de repechaje para luchar por un cupo.

Horario y dónde ver el partido

El enfrentamiento se jugará a las 13:45 (hora de Ecuador) y será transmitido EN VIVO para todo el país a través del canal de televisión de pago DirecTV y la plataforma digital Disney+.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!