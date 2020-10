Para Domínguez, la concentración será clave ante Argentina

Alexander Domínguez se perfila como el arquero titular de la Tricolor para enfrentar el jueves 8 de octubre a Argentina, en La Bombonera de Buenos Aires, en el inicio de las eliminatorias al Mundial Catar 2022.

El experimentado golero resaltó que "venimos con la idea, con la mentalidad, con muchas ganas e ilusión. Estamos tranquilos, esperando arrancar las eliminatorias con el pie derecho".

Dida analizó que pese al poco tiempo de trabajo que han tenido con el seleccionador Gustavo Alfaro, "el entrenador nos ha transmitido algunos conceptos, nos pide ser muy inteligentes" y destacó que "estar concentrados será clave" en un equipo con jugadores jóvenes que "tienen un futuro enorme para dar alegrías al país".

Sobre el hecho de no tener una actividad regular durante este año, Domínguez comentó que "nunca he parado, me he mentalizado para llegar bien a este partido". Agregó que no siente presión por enfrentar a Lionel Messi y lo toma como "una motivación más al saber que voy a estar con el mejor del mundo".

También hizo un llamado a la afición "para estar unidos y recibir el apoyo desde Ecuador en este nuevo desafío".