Diogo Bagüí: "Emelec no puede errar ante Barcelona SC en el Clásico del Astillero"

En la víspera del esperado Clásico del Astillero 2025 entre Emelec y Barcelona SC, el defensa eléctrico Diogo Bagüí alza la voz sobre la urgencia de corregir los errores defensivos que han mermado al equipo en la LigaPro 2025. Con la mira puesta en el triunfo en el estadio Monumental, Bagüí enfatiza la concentración y el trabajo en conjunto como claves para doblegar al líder del torneo.

La autocrítica de Bagüí: Errores defensivos costaron puntos clave a Emelec

El joven zaguero del Bombillo no se guarda nada al analizar el presente del equipo. Reconoce que las recientes derrotas, como el 1-0 ante Aucas en la fecha 12 de la LigaPro 2025, han sido consecuencia directa de fallas en la retaguardia.

"Asumo este Clásico con mayor concentración, porque si hemos perdido partidos fue por errores nuestros. Sabemos que los goles que nos han convertido han sido por errores, así que hay que afinar en esos detalles para poder sacar el resultado", sentenció Bagüí.

Emelec está complicado en la tabla de la LigaPro 2025. Miguel Canales

Concentración y trabajo en equipo: La fórmula de Emelec para el Clásico en el Monumental

Para Diogo Bagüí, la receta para salir victoriosos del fortín de Barcelona SC es clara: concentración máxima y un esfuerzo colectivo. "No podemos tener desconcentraciones, hay que jugar juntos", afirmó el defensor, subrayando la necesidad de una defensa férrea y coordinada para frenar el poderío ofensivo del Ídolo.

Mentalidad ganadora: Emelec busca revertir la situación ante el líder Barcelona SC

Con Emelec ubicado en la posición 12, con 13 puntos, lejos del liderato que ostenta Barcelona SC, con 25 unidades, la urgencia de sumar es palpable. Bagüí insiste en la necesidad de "cambiar el chip" tras la derrota ante Aucas.

"La derrota ante Aucas dolió, pero tenemos que levantar la cabeza. Ganar el Clásico sería una gran oportunidad para reencontrarnos", manifestó con optimismo.

Alerta riveros: La estrategia de Emelec para contener el ataque de Barcelona SC

Consciente del peligro que representa el ataque de Barcelona SC en su propio estadio, Bagüí advirtió sobre la amenaza de jugadores como Octavio Riveros.

"Es un equipo que en su casa te propone, así que debemos estar atentos a todos los delanteros. Riveros es un atacante importante, pero hay que referenciarlo para no dejarlo actuar. No hay que dejar que se mueva tranquilo", analizó el defensor.

El consejo de Óscar Bagüí a su hijo antes del Clásico



El aspecto emocional también juega un papel crucial en la previa de un Clásico del Astillero. Diogo cuenta con el invaluable consejo de su padre, Óscar Bagüí, leyenda de Emelec.

"Me dijo que esté tranquilo en esta semana previa al Clásico, que esté con la mente fría para no presionarme. Con trabajo y disciplina voy a poder hacer un buen Clásico, me recalca", confesó el joven defensor, destacando la importancia de la serenidad en un duelo de alta tensión.

A pocos días del crucial encuentro del domingo 18 de mayo de 2025 a las 17:00, Bagüí reafirma la mentalidad con la que Emelec afrontará el Clásico del Astillero. Un partido que podría marcar un punto de inflexión en la LigaPro 2025 y donde, según el defensor, el equipo eléctrico saldrá con la firme intención de no cometer errores y buscar un triunfo vital.

La voz de Diogo Bagüí resuena en el campamento de Emelec con un mensaje claro: la concentración y la solidez defensiva serán determinantes para aspirar a la victoria en el Clásico del Astillero contra el líder Barcelona SC. La LigaPro 2025 se paraliza con un duelo que promete emociones y donde los errores se pagan caro.

