"Si tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo", reaccionó el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, a las palabras de su futbolista Joao Félix, que dijo esta semana que sabe "lo que está pasando" en el equipo para su actual racha negativa.

El delantero portugués dijo durante una entrevista al medio estadounidense 'The Athletic': "Sabemos lo que está pasando, pero prefiero no hablar de eso", en referencia a la mala situación de su equipo, quinto a 16 puntos del liderato de LaLiga Santander y apeado de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones tras caer por 4-2 contra el Barcelona el domingo pasado.

Al ser preguntado por esas declaraciones en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Getafe, Simeone dirigió el foco hacia el futbolista. "Cuando tengan la posibilidad de preguntarle le pueden preguntar a él. Yo obviamente estoy trabajando en consecuencia del equipo y si él ve y tiene claro cual es el problema, estaría bueno saberlo", señaló.

Preguntado de nuevo sobre si el futbolista luso de 22 años debía haber comentado esto en el interior del vestuario, Simeone matizó su respuesta.

"Habría que preguntarle a él, por ahí él buscó salir de la pregunta, ya sabemos cuál es el problema y no quiero hablar más del tema, para no incidir mucho en lo que el periodista busca en la polémica de hacerle la pregunta. Es como cuando sale un jugador, a veces sale enojado con el entrenador o enojado con él mismo. Hay que preguntarle a él", reiteró el técnico argentino, que respondió con un tajante "no" a la pregunta de si Joao le está decepcionando.