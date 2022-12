Derrota en la vuelta de Rafael Nadal

En su regreso a la competición, Rafael Nadal no pudo evitar la derrota este sábado 31 de diciembre ante el británico Cameron Norrie (3-6, 6-3 y 6-4) que aprovechó la falta de minutos sobre la pista del balear para dar la vuelta al marcador y frustrar la puesta en escena de España en la nueva United Cup.

El inicio de temporada del número dos del mundo se topó con un rival más rodado, con más minutos sobre la pista del Ken Rosewall Arena donde ya había jugado y ganado, en la primera jornada de este Grupo D, contra Australia y ante Alex de Miñaur.

Nadal, que no saltaba a una pista desde que el pasado 2 de diciembre puso fin a su gira de exhibición por Latinoamérica, tuvo un buen arranque ante Norrie al que había ganado en las cuatro ocasiones anteriores en las que se habían enfrentado. La última, en la final del torneo de Acapulco del pasado año.

No ocurrió así en Sydney, en la fase de grupos de la primera edición de este evento que da la salida a la nueva temporada. Norrie, sostenido por su eficacia con el primer servicio, dio un giro a un partido que tuvo en contra al principio, cuando el español estaba fresco y puso el marcador de su lado en cuando consiguió la rotura en el sexto juego. Cerró el parcial sin excesivas dificultades el ganador de veintidós Grand Slam.

Norrie, de 27 años, decimocuarto del mundo y con cuatro trofeos en su palmarés, incluidos los de Lyon y Delray Beach de este 2022 que termina, mantuvo el pulso con Nadal que empezó a acusar la falta de rodaje.

No decayó la eficacia de Cameron Norrie con el primer servicio y eso le ayudó ante el balear que pretende en Sydney apuntalar su rodaje para el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, donde defenderá el título logrado el pasado curso.

Le ayudó el saque en los momentos decisivos al británico. Para no permitir que el balear equilibrara el partido y para cerrar cada parcial que ponía en juego. No permitió la reacción del español que no pudo alargar un partido que se alargó durante dos horas y 45 minutos.

Rafael Nadal, que el 2022 arrancó de forma espectacular, con veintiún victorias seguidas y tres éxitos en su palmarés, sufrió en Sydney su primer revés del nuevo año.