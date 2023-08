Luego de 10 meses de haber jugado su último partido con el Club Ciudad de Bolívar, de la Tercera Categoría de Argentina, Ismael Blanco regresó a las canchas, a sus 40 años.

Libertad vs. Emelec: El Bombillo resiste y se lleva un empate en Loja Leer más

El delantero desempolvó los botines, tras fichar por Deportivo Saquisilí de la Segunda Categoría de Ecuador.

Blanco, exjugador de Barcelona, llegó el 3 de agosto al país y al día siguiente debutó en la derrota (2-0) de su club ante La Unión.

"Contento por volver a jugar, de regresar a Ecuador. Agradecido con Luis Checa (DT del Saquisilí), un gran compañero en Barcelona, quien me trajo a este club", manifestó Blanco tras su debut con el Saquisilí.

Ismael debutó con el Club Atlético Saquisilí en la derrota de su equipo 2 - 0 ante Club Deportivo "La Unión" en el Ascenso Provincial de Cotopaxi.



Fuente: Jaime Amaya. pic.twitter.com/uqzClMvYNu — La Pasión del Deporte (@LaPasindelDepo2) August 5, 2023

El artillero argentino reveló que antes de llegar al cuadro de Cotopaxi estuvo en conversaciones con Mushuc Runa, para reforzarlos en la segunda etapa de la LigaPro.

"No se pudo dar mi llegada a Mushuc Runa, pero luego apareció a última hora la propuesta del equipo (Saquisilí), no dudé y me vine".

‘Papá Aucas’ quiere la revancha ante los ‘puros criollos’ Leer más

Por otro lado, tras la derrota, Deportivo Saquisilí bajó a la segunda casilla del hexagonal final del torneo de la Segunda Categoría de Cotopaxi, al quedarse con 7 puntos. La Unión tomó el primer lugar de la tabla con 8 puntos.