Deportivo Quito no jugará por una suspensión debido a las viejas deudas

El eterno mal del Deportivo Quito. El equipo capitalino no jugará este fin de semana. Está suspendido por deudas y ahora está en una lucha contra el tiempo para no volver al fútbol amateur.

Oficial: Ecuador sí estará en el Mundial de Ruta Leer más

Mediante un comunicado, el cuadro chulla expuso que "con profundo dolor, el Directorio del club informa que nuestro primer plantel ha sido suspendido y no podrá jugar la séptima fecha del torneo provincial de Segunda Categoría vs Juventud FC, debido a que no pudo llegar a un acuerdo de pago con los acreedores".

El representativo de la Plaza del Teatro explicó que durante toda la semana previa "se mantuvieron constantes conversaciones con todos ellos, pero lamentablemente en tres casos se exigieron pagos imposibles para la economía del club en los actuales momentos".

Cabe anotar que las deudas provocaron el descenso del Deportivo Quito al fútbol amateur. Gracias a que en esa categoría no se puede suspender por deudas del fútbol profesional, tuvo una temporada tranquila y volvió a segunda categoría. Pero, apenas pisó esta división se reactivaron las deudas.

El plan de la directiva era acordar con todos ellos unos pagos a largo plazo. Pero no todos aceptaron y ahora volvió el fantasma del descenso por deudas.