Delfín, Libertad, Ligapro 2025
Delfín y Libertad cerrarán la fecha 27 de la LigaPro este lunes 1 de septiembre de 2025.expreso

Delfín vs. Libertad EN VIVO: sigue aquí el partido | Fecha 27 de LigaPro 2025

En el Jocay, los cetáceos quieren respirar tranquilos y Libertad apunta a seguir siendo el equipo revelación del torneo

  • Redacción Expreso

Delfín y Libertad pondrán el broche final a la fecha 27 de la LigaPro 2025 este lunes 1 de septiembre, en un partido cargado de emociones que se disputará en el estadio Jocay, de Manta.

(Le puede interesar: Piero Hincapié: "Las ganas de ganar títulos me motivaron a llegar al Arsenal")

El Delfín SC, ubicado en el puesto 12 con 28 puntos, busca sumar una victoria que lo aleje de la zona baja de la tabla y lo acerque a la salvación definitiva. El equipo mantense mantiene una ventaja de tres unidades sobre el Manta FC, que con 25 puntos ocupa el último puesto del grupo que pelea por no descender.

Delfín
Delfín lucha por alejarse de la zona del descenso en la LigaPro 2025.cortesía

Por su parte, Libertad FC quiere mantener su etiqueta de equipo revelación. Con 41 puntos, los dirigidos por Juan Carlos León se ubican en el séptimo lugar, pero un triunfo en Manta los impulsaría nuevamente al cuarto puesto, dentro de la zona que otorga un cupo al hexagonal final.

El historial entre ambos clubes favorece a Delfín: en los cinco enfrentamientos previos en la Serie A de LigaPro, los cetáceos suman tres victorias, Libertad una, y registran un empate.

Detalles para ver EN VIVO Delfín vs. Libertad

  • Fecha: lunes 1 de septiembre
  • Hora: 19:00 de Ecuador
  • Dónde: estadio Jocay de Manta
  • Transmisión: Zapping Sports y El Canal del Fútbol

Formaciones de los equipos

Sigue el minuto a minuto del partido en el Jocay

