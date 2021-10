Moisés Ramírez se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de la derrota (2-1) que Ecuador sufrió el domingo ante Venezuela, en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Y es que el nombre del golero, de 21 años, se hizo viral, debido al error que cometió y que le significó la caída a la Tri, en suelo llanero, tras no poder contener un remate de tiro libre ejecutado por Eduard Bello, a los 64 minutos.

Pero pese a este error, los exgoleros nacionales Erwin Ramírez y Jacinto Espinoza coinciden en que Ramírez tiene un “techo grande” y que por esta falla no se lo debe condenar.

“Ramírez se ha ganado su convocatoria con mucho mérito. Él viene de un proceso importante en las selecciones juveniles de Ecuador, fue figura con la Sub-20 (campeón en el Sudamericano de Chile y tercero en el Mundial de Polonia) y está haciendo un gran trabajo en Independiente del Valle”, manifiesta Ramírez.

El exarquero de Barcelona no desconoce el error del joven arquero, pero indica que esto lo fortalecerá.

“A mí me pasó cuando Dusan Draskovic (exDT de Ecuador) me llevó en 1991 a la Copa América de Chile. Cometí algunos errores, pero luego de eso me fortalecí y fui a Barcelona. Ahora, ante Venezuela, Ramírez cometió un error que costó tres puntos, pero hay que respaldarlo”.

Ramírez cree que la falla que cometió el arquero se dio por nerviosismo. “Era una pelota fácil, pero quizá los nervios le hicieron calcular mal. Acá, en el torneo nacional, se lo ha visto llegar con tranquilidad a ese mismo tipo de acciones”.

En cuanto al partido frente a Colombia (jueves), el actual estratega afirmó que si él fuera DT de la Tricolor le volvería a dar la confianza a Moisés.

“Creo que el profe Gustavo Alfaro debería darle la oportunidad de atajar en el siguiente partido. Esto es de confianza y creo que Ramírez tiene mucha fortaleza mental para reponerse”.

Jacinto Espinoza, exgolero ecuatoriano, acota que Ramírez ‘pagó piso’ por su juventud.

“Estos errores los comete cualquier golero de su edad. Es un chico a quien se lo venía pidiendo hace rato y que tiene condiciones para ser el futuro arquero titular de la Tri”, asegura.

El Chinto, como se conoce al exarquero de Liga de Quito, Emelec, entre otros clubes, pese a que le gusta la forma de atajar de Moisés indica que le sorprendió que Gustavo Alfaro le haya dado la titularidad en este último partido.

“Me parece que la pasada Copa América (Brasil) hubiera sido ideal para probar a Ramírez. No digo que el chico de Independiente no se merezca ser titular, pero si lo llamó a Alexander Domínguez es porque se suponía que iba a recuperar su puesto”.

Ante la decisión de Alfaro, Espinoza dice que entiende que esta se dio debido a que Ramírez tiene otras cualidades que Domínguez y Ortiz no poseen.

“Para mí, Moisés es un arquero completo, que sabe salir jugando con los pies. En Independiente del Valle lo hace, te da seguridad al momento de iniciar una jugada. Creo que esa ventaja fue la que vio el profe Alfaro sobre las otras dos opciones”.

Pero más allá del error del golero, el Chinto responsabiliza al estratega de la Tri por la derrota sufrida.

“Me parece que el profe terminó haciendo una ensalada al equipo. Después del gol perdió el libreto y no se entendieron los cambios. Él también tiene responsabilidad directa en esta derrota”, finalizó.