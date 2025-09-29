De estrellas consagradas a talentos emergentes: figuras ecuatorianas en Europa

Del legado de Antonio Valencia al ascenso de Moisés Caicedo: los ecuatorianos que marcan historia en el fútbol europeo.

Antonio Valencia, el conquistador de Old Trafford

Jugador emblemático en la historia del fútbol ecuatoriano, que se hizo famoso por sus actuaciones con el Manchester United. Antonio hizo 10 temporadas con los Red Devils, en las que marcó 25 goles y dio 58 asistencias.

Valencia impresionó a las gradas del Teatro de los Sueños con su increíble ritmo de trabajo y su voluntad de sacrificarse por el bien del equipo. Gracias a su fenomenal velocidad, podía jugar en cualquier posición de la banda derecha, desde el ataque hasta la defensa. En su último año en Manchester, Valencia también recibió el brazalete de capitán.

Las críticas de los aficionados a las jugadas de Valencia fueron tan entusiastas.

Enner Valencia: dejando huella en la EPL y brillando en Turquía

El capitán de la selección ecuatoriana pasó varios años jugando en la liga más fuerte de Europa. Representando al West Ham United y al Everton, Valencia jugó 75 partidos en la Premier League, marcando 11 goles y dando 7 asistencias.

Enner siempre ha destacado por su talento goleador y su capacidad para jugar en cualquier posición del ataque. Su potencial se vio plenamente durante su estancia en Turquía, donde Valencia demostró una excelente eficacia goleadora. Jugando para el Fenerbahçe, marcó 59 goles y dio 17 asistencias en 117 partidos.

El delantero también ha marcado 47 goles con Ecuador, lo que le convierte en el máximo goleador de la historia de nuestra selección.

Moisés Caicedo, uno de los jugadores más caros del mundo

Caicedo es la principal estrella ecuatoriana de la nueva generación y uno de los mejores centrocampistas de la Premier League inglesa. Las habilidades de Moisés impresionaron tanto a la directiva del Chelsea que, en 2023, los londinenses pagaron al Brighton & Hove Albion la friolera cantidad de 116 millones de euros por el centrocampista.

Desde entonces, Caicedo ha ganado la Conference League y el Mundial de Clubes con los Blues y fue nombrado Jugador de la Temporada (2024-25) del Chelsea. Moisés posee una excelente visión de juego, precisión en el pase, un potente disparo y fuerza física. También tenemos que destacar la personalidad de nuestro muchacho, que ha hecho de Caicedo un líder tanto en el club como en la selección.

Moisés ya ha jugado más de 100 partidos con el Chelsea y 56 con Ecuador.

Willian Pacho, el primer ecuatoriano en ganar la Champions League

La temporada pasada, el prometedor jugador se coló rápidamente en la alineación titular del París Saint-Germain y formó un dúo sólido en la defensa central junto al experimentado Marquinhos.

Rápido y fuerte, Pacho se convirtió en uno de los elementos más importantes del equipo de Luis Enrique y ayudó a los parisinos a ganar la Champions League por primera vez en la historia. Ahora, Pacho es el único jugador ecuatoriano que ha levantado este legendario título.

Durante la ventana de traspasos, los rojiazules incorporaron al caro defensa Illia Zabarnyi, pero Pacho no le teme a la competencia. Willian está dispuesto a luchar por un puesto en el once titular y a demostrar un fútbol de talla mundial.

Puedes disfrutar viendo jugar a Pacho en el PSG y seguir las actuaciones de otros futbolistas ecuatorianos.

Kendry Páez, estrella de la próxima generación



El talentoso centrocampista ofensivo de 18 años es una de las estrellas más brillantes del fútbol ecuatoriano. Kendry es un futbolista increíblemente dotado, capaz de hacer auténtica magia sobre el terreno de juego. Los mejores momentos de sus espectaculares fintas han inundado Internet durante mucho tiempo, y la fantástica zurda de Páez ha regalado a los aficionados más de un golazo.

Kendry está adquiriendo experiencia en el Estrasburgo, pero su contrato pertenece al Chelsea. Los londinenses tienen grandes esperanzas puestas en el jugador, esperan que regrese de su cesión más maduro y preparado para las serias exigencias de la Premier League inglesa.

Trasladarse a Europa a una edad tan temprana es un reto difícil para cualquier jugador sudamericano, pero si Kendry sigue trabajando duro, podría convertirse en la mayor estrella de la nueva generación.

