El nadador de 20 años David Farinango ratificó este viernes 22 de abril su buen momento deportivo al ganar los 10 kilómetros del Campeonato Nacional de Aguas Abiertas denominado ‘Eduardo Serrano’, un día después de haber conseguido la corona de los 5 km.

El machaleño, quien ya representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio, se subió a lo más alto del podio en Salinas, cronometrando una hora con 56 minutos y vistiendo los colores del equipo de los Hermanos Enderica de Cuenca.

“Eres el orgullo de la familia, la provincia de El Oro y el país. Sabía que ganarías”, fueron algunas de las frases de felicitación que repitió emocionado Carlos Farinango, padre del deportista, mientras abrazaba a su hijo en la llegada. A Carlos se unieron los abuelos de David, quien es el más pequeño de la familia.

Y es que la disputa de la prueba fue muy ajustada. En los últimos 400 metros, Farinango tuvo que luchar junto a Esteban Enderica -otro nadador olímpico y con amplia experiencia-, y con Juan Alcívar, quien sorprendió por su buena técnica y poder físico.

Al final pudo más la juventud de David, mientras que los otros dos competidores se ubicaron a escasos 15 segundos.

A su arribo a la meta, Farinango levantó los brazos y mostró el pulgar derecho para agradecer a los aficionados y familiares que lo apoyaron.

“Gracias a Dios y a mi familia que hoy me acompañan en esta victoria. Sabía que no sería fácil, pero me preparé para esto. Valió la pena el esfuerzo y sacrificio”, precisó el ganador con palabras llenas de alegría al ver a sus abuelos Carlos Farinango y Luci Romero, quienes no paraban de abrazarlo.

“Sufrimos un poquito al ver que los tres nadadores iban parejos, pero confiábamos en mi nieto que demostró nuevamente por qué actualmente es el mejor del Ecuador. Machala tiene un campeón de élite”, expresó el orgulloso abuelo.

Andrea Pereira (c), también del Club Hnos. Enderica, ganó en damas (2:08). Joffre Lino / Expreso

El siguiente paso de Farinango será prepararse para representar al país la primera semana de julio en Valledupar, Colombia, donde se disputarán los Juegos Bolivarianos 2022, ya que con el evento cumplido en Salinas logró su clasificación y será el referente de la competición internacional.

“Viene un nuevo reto, debo seguir preparándome, mejorar mis tiempos. Mi principal objetivo es volver a clasificar a los Olímpicos 2024. Aunque falta mucho para aquello, es importante la acumulación de puntos en el ranking mundial”, dijo.

En la misma prueba de los 10 km aguas abiertas, pero en la categoría femenina, la ganadora fue Andrea Pereira, también representante del club de los Hermanos Enderica de Cuenca tras cronometrar dos horas y ocho minutos.