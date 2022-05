“Puse en una balanza mis estudios universitarios por un lado y la natación de Alto Rendimiento por el otro. Al final me decidí por lo primero”, dijo el nadador cuencano David Castro Prado, quien hace seis meses se retiró de las competiciones profesionales.

La carga mental por las dos actividades que llevaba a la vez hizo que sienta un enorme cansancio no habitual en él. Fue esto lo que incidió en su inesperada decisión, “entrenaba por la mañana y tarde, luego llegaba a casa y salía a la universidad, casi no tenía tiempo libre”, expresó.

Castro Prado, quien formaba parte del Club de los Hermanos Enderica de la capital azuaya, ganó varios campeonatos nacionales que lo llevaron a representar al país en tres Mundiales, Juegos Panamericanos y Sudamericanos.

Sus logros más importantes fueron: campeón sudamericano juvenil de aguas abiertas en Cali (Colombia) en el 2017. También fue quinto en los Juegos Mundiales de Playa en Qatar 2019, por su rapidez en el agua se ubicó entre los mejores nadadores de Latinoamérica.

“Extraño estar en el podio, a mis amigos, entrenadores. Pero ya es el último año de mis estudios de Jurisprudencia, mi meta ahora es graduarme como abogado y quizás más adelante volver a las aguas”, comentó.

David Castro cumplía exigentes sesiones de entrenamientos para las competencias.

Pero Castro no solo ha sido el único nadador que se retira en los momentos más importante de su carrera, el holandés Ferry Weertman campeón olímpico 2016 en aguas abiertas también anunció su retiro en diciembre del año pasado.

La factura por el estrés psicológico le llegó así mismo a la tenista japonesa Naomi Osaka; la gimnasta norteamericana, Simone Biles; el nadador estadounidense, Michael Phelps; el futbolista español, Andrés Iniesta, entre otros.

“Ser deportista de élite es bien duro, para obtener logros importantes debes de tener un régimen de entrenamiento muy firme y siempre estar concentrado en la próxima competencia que tienes. Entonces tener dos actividades a la par se te vuelve un problema no físico, sino mental”, dijo Castro, quien considera que la pandemia por la COVID-19 agravó todo.

Entre sus sueños que no pudo cumplir como nadador profesional fue estar en los Juegos Olímpicos por Ecuador, aunque ahora ve más lejana esa posibilidad aseveró que los directivos de la Federación Ecuatoriana de Natación le han pedido que una vez culminados sus estudios universitarios regrese a competir, posibilidad que analizará después de su graduación.

Muchos aficionados al deporte acuático extrañan no ver la alegría de Castro que le ponía en los certámenes de aguas abiertas. Algunos de estos se han puesto en contacto con él para conocer en detalle su retiro.

“Me han llamado por teléfono de diferentes lugares, también me han escrito mensajes para saber por qué ya no estoy en la natación, les he dicho mis motivos. Estoy bien, gracias a Dios, por estos días muy concentrado en la cuenta regresiva de mi carrera universitaria”, reiteró.

David Castro fue campeón sudamericano juvenil de aguas abiertas, bronce en los Juegos Mundiales de Playa en Qatar, igual que en los Juegos Sudamericanos de Playa en Rosario, entre otros galardones. cortesía

Pero Castro no es el único nadador que se aleja del deporte de Alto Rendimiento para dedicarse de lleno a sus estudios. Matías Cordero también lo hizo, debido a la carga mental que tenía al combinar ambas cosas. “Me enteré de que él también ha dejado la natación profesional y lo entiendo. Para lograr la gloria y mantenerse en los mejores niveles es bien duro y en ocasiones sientes que todo está a punto de colapsar”, indicó.

Castro como nadador profesional se convirtió en uno de los más expertos en aguas abiertas porque cada vez que entraba a una de estas pruebas lograba ubicarse entre los mejores, por eso estima que fue esta modalidad la que más satisfacción le dio.

El cuencano empezó en la natación a los ocho años, por su agilidad empezó a sobresalir como deportista juvenil y representó a su provincia en torneos nacionales. Después pasó al equipo de los Hermanos Enderica en donde consiguió la madurez deportiva.