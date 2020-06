Darío Franco deja la dirección técnica de Olmedo

Olmedo busca director técnico para lo que resta de la temporada. El cuadro riobambeño se quedó sin entrenador la tarde de este lunes 15 de junio de 2020.

El representativo del Chimborazo lo informó mediante sus redes sociales. En el texto, indica que Darío Franco y todo su equipo técnico enviaron una carta comunicando que dan el paso al costado "por asuntos personales de salud y relacionados a la emergencia sanitaria".

Barcelona empezó segunda semana de minipretemporada Leer más

El club Centro Deportivo Olmedo informa a su hinchada la salida del DT. Darío Franco y todo su equipo técnico. pic.twitter.com/B49FXRcn2a — Centro Deportivo Olmedo (@oficialcdolmedo) June 15, 2020

Olmedo marcha en el puesto trece, con cuatro puntos en cuatro partidos disputados. Su situación deportiva no era mala, pero pasaba por muchos problemas económicos, que se agudizaron con la paralización del torneo.

Inclusive, se fue el defensa central colombiano Julio César Murillo, quien se quejó que ni le contestaban el teléfono. "Quise arreglar mutuamente pero no ha dado respuesta la presidenta (Mayra Argüello). Me adeudan tres meses y espero me paguen, de no darse esa situación optaré por la vía legal", dijo el colombiano.

Franco es el segundo entrenador en dejar un club ecuatoriano desde que se retomaron los entrenamientos, la semana anterior. El primero fue Máximo Villafañe de Aucas. La mañana de este lunes Darío Tempesta ya dirigió la primera sesión en Chillogallo.