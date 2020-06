Damián Lanza dice que Barcelona le debe más de $82

Sorprendido e indignado. Así se encuentra el exgolero Damián Lanza, al enterarse de que en la auditoría económica que se realizó en Barcelona, solo aparece que el club amarillo le debe $82.

En una entrevista con La Radio Redonda de Guayaquil, el exgolero amarillo afirmó que el Ídolo le debe más de ese valor, que ha sido reflejado en dicho informe que realizó la empresa PKF.

"En los medios sale que Barcelona me debe $82 pero eso no es real, a mi Barcelona me debe más... A nosotros nos llamó mucho la atención cuando Barcelona me respondió que mi deuda estaba prescrita. Ellos dicen que me deben eso, pero no es así, si fuera así ni siquiera los hubiera reclamado", manifestó el exgolero.

Lanza, quien militó en el cuadro amarillo desde 2012 al 2017, comentó que el año anterior decidió demandar al Ídolo, debido a que desde que salió del club no le han solucionado el inconveniente.

“Hay una deuda con Barcelona y con mi abogado decidí pedir lo que corresponde. Barcelona debe tratar de resolver las cosas en el momento para que no suban y se acumulen... La demanda fue puesta el año pasado, mucho antes que se hagan las elecciones en el club. Yo no tengo problema con ningún mandato de Barcelona, yo solo estoy tratando de cobrar algo que me corresponde a mí... Son tres años que tengo esperando que me paguen lo que me deben", finalizó Lanza, quien salió campeón con los canarios en 2012 y 2016.