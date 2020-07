Damián Díaz descarta su salida de Barcelona

La posibilidad de que el argentino Damián Díaz regrese a su país, para seguir su carrera en Rosario Central, inquietó a la hinchada amarilla, pero fue el mismo futbolista el encargado de poner todo en orden.

"Me tomo las cosas con tranquilidad. Se hablan muchas cosas que no son, o que a veces son y no parecen, pero a mí no me llamó nadie", dijo el Kitu, en entrevista brindada al programa Debate Fútbol.

La última auditoría realizada en el Ídolo reveló que Díaz tiene un sueldo mensual de 74.000 dólares, cifra que difícilmente podría pagarle el club argentino, eso sin contar la enorme deuda que Barcelona tiene con él.

"Hablo con el ‘Kily’ (Cristian González) permanentemente porque es mi amigo", acotó Díaz.

En diversos medios se aseguró que el Kily González (entrenador de Central) habría pedido al actual cerebro de los canarios como refuerzo de su equipo.

El estratega del 'Canalla' reconoció que Ezequiel Lavezzi, quien anunció su retiro a fin del año pasado aquejado por las lesiones, y Ángel Di María, aún con contrato con el París Saint Germain, podrían sumarse a su club.