De la Cruz: “¿A quién hay que pertenecer o quién maneja el fútbol ecuatoriano?”

Convencido de que la historia del fútbol ecuatoriano le ha dado un espacio desde donde debe “alzar la voz”, el exjugador de la Tri Ulises de la Cruz analiza con EXPRESO el presente de la selección nacional, con una crítica directa hacía el sentido empresarial que, asegura, se nota en el entorno de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

También puedes leer: (Ecuador está cerca del Mundial: ¿puede lograrlo en Perú? Esto se necesita)

El histórico lateral de Ecuador y de Liga de Quito decide poner con este diario sobre la mesa temas polémicos como la carencia futbolística del equipo de Sebastián Beccacece y la imagen del combinado nacional respecto a las convocatorias, donde -dice- existe un “manejo empresarial” evidente, “manipulación con los sparrings” y un “monopolio”.

¿Cómo ve la actualidad de la selección?

Han cambiado los tiempos; antes se vivía un fútbol de unidad, donde había que alcanzar sueños y que el fútbol ecuatoriano logre de una vez por todas ser como en otros países. Ahora se puede vender jugadores, disfrutar de Mundiales, pero los conductores del fútbol ecuatoriano no están en esa línea, están alejados del objetivo de que sigamos creciendo todos, que seamos una familia del fútbol con todos los clubes... el monopolio económico nos está afectando al querer dominar e imponer.

¿Vuelve Enner? La Tricolor se aferra a su goleador histórico para vencer a Perú Leer más

¿Qué opina del cambio de sede de los partidos?

Se puede cambiar de sede por dos motivos: uno, porque ya está casi posicionado en el Mundial y, dos, porque el estadio de Quito ya no se llena, ya no genera tanta emoción como era antes.

¿Y porque cree que pasó eso en Quito?

Por el tema de la manipulación con los sparrings, porque no se convence con un fútbol claro o una forma de jugar. Sí, se vivieron momentos históricos, pero ahora queremos que se siga consolidando un nivel de juego, jugadores, que se siga dando un crecimiento en el fútbol ecuatoriano.

No se ve un crecimiento en el juego. ¿A qué atribuirlo?

Al modelo de negocio que se ve desde afuera. La gente al inicio dijo que el proyecto de Independiente (del Valle) era exitoso, pero no sabían que iba a llegar a todo esto. En este momento estamos atrapados en una idea de ellos (...) se nota el tema de negocio. Y como ya se vio que la venta de Moisés Caicedo fue por tantos millones, entonces con eso se cubría todo, diciendo que ahí están los resultados, pero llegará un momento en que ya no se quiera resultados empresariales, si no futbolísticos, en un Mundial, cuando la cosa no avance.

Cree que la exportación de jugadores marca un crecimiento?

Ya tenemos jugadores de Champions League, pero ¿y el valor como selección?, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro?. El tema empresarial está maquillando lo futbolístico, ya que el logro empresarial está en lo alto, pero se juega al resultado, sin que el entrenador te marque una forma de jugar clara, un posicionamiento de jugadores en cada posición. Se arma una estructura, pero para cobijar a los que vienen a cumplir requisitos.

Ulises de la Cruz fue parte de los históricos octavos de final en Alemania 2006. ARCHIVO

Comparte las críticas de la hinchada por los debuts de jóvenes?

Sí. Hay un desbalance en la cancha, no somos técnicos pero nos damos cuenta. Usted para ser un ´8´ de la selección tenía que ser el mejor en clubes, se miraba qué campaña tenía, qué tiempo iba rindiendo. Ahora, si usted me pone jugadores que no han demostrado ni en sus clubes, entonces cómo puedo yo sacar una conclusión de ir a apoyar o sentir que las cosas están caminando para un futuro.

¿Qué le transmite hasta el momento el juego de Beccacece?

Es un técnico que todavía tiene muy poco recorrido en el mundo futbolístico. Lo podría ver como un técnico de resultados, pero no con la idea de infundir al fútbol ecuatoriano lo que necesita en la parte ofensiva, de tener un juego ya no solo de localía o de altura, sino de qué proponemos cuando ya estamos fuera de nuestro país o de saber usar mejor el balón.

¿Vuelve Enner? La Tricolor se aferra a su goleador histórico para vencer a Perú Leer más

¿Viendo jóvenes debutar, piensa en su hijo allí?

Daniel está jugando en Liga, un equipo que te exige victorias, buen juego, entonces él tendrá que ir madurando para ir estando a la altura. Tiene poco recorrido todavía y su juventud; tiene que acabar de consolidarse y de ahí buscar la posibilidad de la selección, porque Ecuador no tiene laterales. La Tri se ha dado el lujo de ir tapando parches, poniendo improvisaciones, de ser solo un círculo que ellos lo quieren cubrir, no quieren dar la posibilidad a gente que puede tener oficio en esa posición.

¿Pero sería injusto si se está mirando solo ese círculo?

Claro, es como decir: “A quién hay que pertenecer o quién es el que maneja el fútbol ecuatoriano”. No le dan oportunidad al jugador que pueda rendir para un crecimiento y aportar a la selección en un futuro, ya pensando en mundiales. Aquí lo han tomado como un círculo de cierto grupo de personas.

¿Cómo cree que puedan percibir esto desde dentro los seleccionados?

Van a sentir impotencia si ven que alguien llega al equipo y no aporta lo que hace falta, al menos cuando son partidos difíciles. Pero ellos lo dirán cuando estén afuera, porque el que dice eso ahora, pone en peligro su convocatoria.

¿Visualiza algún cambio en eso?

Creo que hay que tener paciencia, nada dura para siempre y el dinero no lo es todo. El orgullo del país, entrar en la memoria de la gente, hacer historia, debe ser el escudo, y no que nos quieran imponer solo el negocio. Ojalá no dejemos pasar estos años y después sintamos que hemos perdido el tiempo bajo este modelo. Hay que alzar la voz para que el fútbol sea el que triunfe, porque nos pertenece a todos.

¡Para leer más contenido, SUSCRIBETE A EXPRESO!