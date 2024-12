Crisis en Emelec: Tres jugadores salen y otros ocho están en lista

El club no puede fichar hasta 2025 por la sanción de FIFA, por lo que los futbolistas buscan destinos ante la situación

Jackson Rodríguez anunció que no seguirá en Emelec.

Tres jugadores confirmaron su salida de Emelec: Gustavo Cortez, Jackson Rodríguez y Cristian Erbes, y otros ocho más están preparando sus maletas. Esto, pese a que el presidente del Bombillo, César Avilés, negó que varios futbolistas estén buscando dejar el equipo por la difícil situación administrativa y económica del club.

El Foco se quedó sin lateral izquierdo. Cortez, quien fue titular la temporada 2024, terminó su préstamo y regresó a Independiente del Valle. Rodríguez, que fue suplente, decidió buscar otro club. Y los azules no podrán reforzar esa posición, porque está sancionado sin poder fichar hasta julio de 2025.

Además, Erbes no renovó su contrato. Aunque el argentino no era habitual, representaba una opción para dar descanso a Marcelo Meli, Ronny Borja y Elkin Muñoz, debido a la falta de jugadores, ya que Emelec no pudo reforzarse en 2024 por la penalización.

El futuro incierto de Emelec: La incertidumbre por las renovaciones de contratos

A Avilés, quien asumió la presidencia del club en noviembre de 2024 tras la renuncia de José Pileggi, ya se le han escapado tres jugadores y deberá convencer a otros ocho para que extiendan su contrato, porque estos ya se encuentran en su último año y podrían irse gratis.

Para mala suerte del Bombillo, en este grupo están los tres delanteros: Jaime Ayoví, Maicon Solís y Facundo Castelli. En la plantilla solo quedaría el juvenil Jéremy Gonzaga, quien, aunque fue ascendido, no es tomado en cuenta.

Además, Emelec podría perder a Juan Ruiz y Maicon Solís, quienes también se desempeñan como atacantes.

El panorama del Bombillo es preocupante, ya que está suspendido por la FIFA desde febrero de 2024 y no podrá fichar hasta julio de 2025, luego de haber inscrito dos juveniles en septiembre de 2023, cuando estaba imposibilitado de hacer incorporaciones.

Por esto, en julio pasado el Foco ascendió a 7 juveniles: Luylli Perlaza, Elías Lugo, Kevin Mina, Jéremy Gonzaga, Jeremi Valverde, Ronaldo Arroyo y Elkin Muñoz, pero solo este último ha dado la talla.

Un integrante de la directiva de Emelec confirmó a EXPRESO que el técnico Leonel Álvarez continuará al mando del equipo la temporada 2025. Por lo tanto, el colombiano tendrá que reforzar el plantel con juveniles. Esta temporada ya se aplicó esta ‘fórmula’, pero no dio resultados.

