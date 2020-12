COVID-19, a la hoguera deportiva 2020

El deseo es generalizado y razones les sobran. Casi medio año sin actividad deportiva, cientos de torneos suspendidos y el evento cumbre por el que trabajan durante toda su carrera, los Juegos Olímpicos, aplazados, son suficientes para que cinco deportistas de la élite nacional exterioricen todo lo malo que quemarían, en espera de todo lo bueno que esperan del 2021.

La patinadora artística María Eduarda Fuentes, la marchista Johana Ordóñez, el judoca Lenin Preciado, el tenista de mesa Alberto Miño y el boxeador Julio Castillo, hablan del Covid-19, lesiones y hasta desigualdad en el deporte que esperan enterrar esta temporada que está a horas de terminar.

JULIO CASTILLO, LA PANDEMIA Y 5 LIBRAS MÁS DE PESO

El boxeador ecuatoriano fue vicecampeón en el Mundial 2019, pero este año apenas tuvo actividad. Se truncó su ida al Preolímpico y sigue a la espera del cupo. Archivo

“Me desharía del año duro que hemos vivido todos en el mundo por la pandemia. Ese sufrimiento y la angustia que experimentamos al ver a mucha gente caer (muerta o enferma) por culpa de un mal que nunca nadie se imaginó vivir, borraría por completo del mapa. Ya en lo deportivo, pese a ser vicecampeón mundial, este año tuve que frenar mi preparación enfocada con muchas ansias por el cupo a Juegos Olímpicos; sin embargo, lo bueno fue que pude pasar más tiempo con mi familia, algo que no disfrutaba desde hace mucho, debido a que por mi actividad tenía que estar en entrenamientos y competencias. Eso sí, lo negativo de esto fue que subí alrededor de cinco libras. Además perdí ritmo, pero gracias a Dios ya lo estamos recuperando, con una rutina exigente. Debo seguir en los 91 kg”.

LENIN PRECIADO, LA FALTA DE RITMO

El judoca fue plata en los Juegos Panamericanos de 2019 y bronce en el reciente Panamericano Absoluto de México hace menos de 1 mes. Archivo

“Quemaría la falta de competencia que nos dejó este virus y, por ende, la postergación de los Juegos Olímpicos, ya que estaba muy enfocado en alcanzar una medalla en Tokio. Y es que durante los casi cuatro meses que duró la cuarentena solo pude entrenar en la parte física, pero no tenía con quién realizar movimientos en el tatami. A la larga todo ese tiempo que estuve parado me quitó reflejos, algo que es importante para los combates. Afortunadamente desde que se empezaron a levantar las restricciones (julio) pude volver a entrenar y me preparé con fuerza para el Panamericano Absoluto, que se disputó en Guadalajara, México, el mes pasado. Fue ahí que pude comprobar que por la paralización perdí ritmo, pese a ello me pude ubicar entre los tres mejores de dicho torneo y conseguí medalla de bronce para el país en los 60 kilogramos”.

JOHANA ORDÓÑEZ, LA DESIGUALDAD

La marchista se consagró campeona de los 50 km de los Juegos Panamericanos 2019, para el 2020 bajó de distancia a 20 km para poder conseguir el cupo. Archivo

“Me gustaría quemar la desigualdad en el deporte ecuatoriano, ya que para mí ha sido una lucha constante cumplir con una planificación de campamentos y eventos deportivos que fueron planteados por mi entrenador, el mismo que busqué confiando plenamente en mi capacidad deportiva para dar más logros a mi país. Espero en este año que está por comenzar seguir contando con el apoyo de esos ángeles que han confiado en mi trabajo y dedicación, y se han hecho presentes mediante la empresa privada y amigos de gran corazón”.

MARÍA EDUARDA FUENTES, ENTRE LA LESIÓN DEL TOBILLO Y LA PARALIZACIÓN

La patinadora fue oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Este año se lesionó en enero. Archivo

“Dejaría atrás mi lesión del tobillo derecho. En enero, durante el Campeonato Panamericano de Naciones en Orlando, Estados Unidos, sufrí una caída que terminó en un esguince en el tobillo derecho. Si bien me recuperé, a finales de octubre volví a sufrir un esguince en el mismo tobillo que no logré recuperar bien. Ya en diciembre, tras una resonancia magnética en esa parte, me dijeron que tenía inclusive una pequeña fisura en el maléolo, por lo que uso un inmovilizador que estaba previsto retirar el 30 de diciembre. Si a eso le sumamos la pandemia, realmente me gustaría que este año no vuelva nunca más. Es lo que le vengo pidiendo a Dios cada día, ya que la COVID-19 logró paralizarnos a los deportistas y causar mucho dolor en el mundo. Tengo infinita fe de que el 2021 será un mejor año”.

ALBERTO MIÑO, UNA CLASIFICACIÓN TRUNCADA Y EL RANKING MUNDIAL

El microtenista guayaquileño este año no fue afectado tanto por la falta de actividad pues al jugar en Alemania no tuvo tanto impacto, lo que si sufrió fue por no competir en el Preolímpico. Archivo

“Creo que la respuesta será generalizada, pero definitivamente quemaría la COVID-19. Creo que esta pandemia llegó para cambiar no solo una temporada, sino para ver de otra manera la vida, y eso incluye la actividad deportiva porque lo afectó todo. En mi caso tenía planeada la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, cita cumbre que vengo persiguiendo desde hace ya más de 8 años, pero que todavía no se me ha dado. Iba a buen ritmo, pero todos paramos. Aunque en Alemania, donde compito la afectación no fue tan radical, sí sufrimos la cancelación de los torneos, sin embargo, si la más reciente oleada lo permite, tenemos previsto ya retomar en abril. Otra de las afectaciones fue el puesto en el ranking mundial, donde esperaba terminar este 2020 dentro del Top 50, pero seguiremos trabajando”.