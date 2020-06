Coronavirus: El tenis, ¿está listo para volver?

El mundo del tenis y del deporte en general apunta sus puñales contra Novak Djokovic, luego de que en 24 horas se hayan confirmado los positivos por coronavirus de Grigor Dimitrov y Borna Coric, jugadores del Adria Tour, torneo que él organizó, así como de otros dos entrenadores, uno de ellos preparador físico del #1 del mundo. Bajo la actual pandemia esta situación deja un precedente muy malo en una actividad que intentaba volver.

EXPRESO consultó con un tenista profesional, un entrenador, y un experto en medicina deportiva, y las conclusiones no fueron tan buenas: el Adria Tour fue un error que mancha al resto del tenis, ya que ni la Federación Internacional, ni la ATP, habían reanudado oficialmente las competencias.

Tyrone Flores, experto en medicina deportiva y director de la Comisión de Ciencias del Deporte de la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET), es tajante: “Djokovic se equivocó”.

“No se respetaron los protocolos sanitarios y esas son las consecuencias. Los deportistas deben seguir obedeciendo las normas de cada país. El error fue del torneo, no del tenis en general; sin embargo, sí es un mal precedente, ya que si Djokovic que es el actual #1 y presidente de los jugadores profesionales pone ese ejemplo, qué se espera del resto”, enfatizó el galeno.

El peligro de que haya una epidemia entre los tenistas que provoque la suspensión del reinicio de la ATP está ahí, por lo que muchos ya alzan la voz.

Carlos Avellán, exjugador y actual entrenador guayaquileño, asegura que esto es una muestra de que el tenis aún no está listo para volver. “Regresar es una ruleta rusa, mientras no haya una vacuna. Si jugadores Top Ten como Dimitrov y Coric se contagiaron, no quiero imaginar qué pasará cuando se realicen torneos de menor categoría como Futuros, Challengers o algo más local como Nacionales o Interclubes... será tremendo”, dice enfático.

Para Diego Hidalgo, integrante del equipo ecuatoriano Copa Davis, la situación se torna “difícil”, aunque al igual que Flores asegura que lo de Dimitrov y Coric fue un descuido. “Ya se puede volver, pero jugando sin público, respetando el distanciamiento social, someterse a pruebas PCR, y estar preparados para cualquier posible positivo”, precisó. La novela no tiene cara de acabar.

Alerta entre los jugadores tops

Parte de los jugadores del Adria Tour previo a uno de los actos benéficos. AFP

Borna Coric (i), Grigor Dimitrov, Novak Djokovic y Alexander Zverev durante uno de los actos del Adria Tour. Los dos primeros ya dieron positivo y ayer se confirmó que hasta el entrenador de Nole también está contagiado. Eso mientras que del #1 no se sabe nada.

De acuerdo a fuentes no oficiales, el jugador espera recibir los resultados de su examen que hace poco ya fue realizado. Él, al ser el organizador, estuvo en contacto directo no solo con los jugadores, sino con todo el personal de apoyo de quienes hicieron posible la realización del torneo que empezó en Belgrado, pero que tenía previsto terminar en Zadar.

"El tenis va encaminado al regreso... lástima situaciones como el Adria Tour que trastocan esa idea. La ITF y la ATP ya fijaron la fecha del US Open". Tyrone Flores, médico deportólogo

"Hoy por hoy volver es como jugar a la ruleta. No hay una seguridad en la que podamos basarnos para el regreso. Me parece que sería un riesgo". Carlos AVellán, entrenador y extenista

"El deporte blanco sí está preparado, pero por ahora siguiendo todos los protocolos: sin público, con máximo distanciamiento y pruebas PCR". Diego Hidalgo, tenista Copa Davis

La práctica en Ecuador

Lavado de manos, uso de mascarillas hasta antes de entrar a la cancha, prohibición de uso de camerinos, distanciamiento social, hidratación en envases individuales, así como el uso de toallas personales y alcohol, son algunas de las precauciones que el equipo ecuatoriano Copa Davis pone en práctica ya, tras volver a las canchas hace poco más de 15 días con miras a las finales de noviembre próximo.

El doctor Flores aseguró que el contacto con la pelota al momento del saque sí es un vector de transmisión, pero por ello los tricolores entrenan con toallas cerca para no llevarse las manos a la cara por el sudor.