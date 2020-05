Coronavirus: Una selección que salió airosa ante la enfermedad

La llegada de la pandemia de la COVID-19 afectó a muchos deportistas que, como si estuvieran en el terreno de juego, comenzaron a luchar para salir airosos ante el virus y superarlo.

Ecuador tiene a su representante en este grupo de vencedores con el futbolista Leonardo Campana, que milita en el Wolverhampton, quien pudo superar la enfermedad. “Al principio, cuando se me diagnosticó el virus, me encerré y era difícil, pero no imposible, ahora me encuentro bien”, comentó en su momento el exjugador de Barcelona.

El virus también ha atacado a emblemáticos atletas argentinos. El primer caso se conoció el 14 de marzo, cuando el futbolista del Fiorentina Germán Pezzella anunció que había dado positivo por COVID-19, para luego curarse. “Una pequeña lucha que se gana gracias al apoyo recibido todos estos días”, escribió en su Instagram.

Germán Pezzella, del Fiorentina, fue el primer deportista que argentino que hizo público que tenía coronavirus. Archivo

El jugador del Juventus Paulo Dybala se contagió al igual que su pareja, la cantante Oriana Sabatini. Notó que “le faltaba el aire” al entrenarse. Después tuvo “tos, cansancio y mucho frío”.

Ante los rumores de que nuevamente dio positivo en un control, su novia aseguró que “Dybala no es positivo de vuelta”, sino que “nunca dio negativo”. “Hay que esperar, hasta no estar 100 % seguros de las cosas, no queremos hablar”, precisó Sabatini, quien permanece en casa con Dybala.

Ezequiel Garay, futbolista del Valencia, superó sin grandes problemas su enfermedad también desde su domicilio.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano quien dio positivo por coronavirus pero está plenamente recuperado. Cortesía

En Brasil, el primer deportista contagiado por la COVID-19 fue el pívot de baloncesto Maique Tavares, de 26 años y quien defiende al Athletico Paulistano. El baloncestista fue diagnosticado positivo el 19 de marzo y reportado como curado el 3 de abril.

El exbase de los Warriors de Golden State Leandro Barbosa reveló que un día antes de que su esposa, la modelo Talita Rocco, diese a luz a su primera hija, no pudo asistir al parto debido a que dio positivo por coronavirus.

En declaraciones a The New York Times, Barbosa comentó que comenzó a sentir síntomas el 14 de marzo después de que su equipo, el club brasileño Minas Tênis Clube, jugara un partido en un estadio vacío.

“Realmente sentí que iba a morir. Tenía una fiebre loca, sentía mucho dolor en la espalda y no podía encontrar una posición para acostarme”, explicó Barbosa, ya curado.

Kevin Durant, basquetbolisita estadounidense de los Nets, tuvo el virus, sin embargo no sufrió los síntomas. Archivo

El primer deportista colombiano que dio positivo por COVID-19 fue el ciclista Fernando Gaviria (UAE Emirates Team), quien confirmó su contagio y luego de dos semanas anunció que recibió el alta hospitalaria tras superar la enfermedad.

En cuanto a deportistas uruguayos, los únicos nombres que trascendieron con el Sars-CoV-2 fueron el del futbolista Leandro Cabrera, defensor del Espanyol, y el del surfista Lucas Madrid, quien representó a su país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ambos curados.

En Estados Unidos, la NBA se vio muy afectada por la COVID-19. Desde el primer caso del pívot francés de los Jazz Rudy Gobert, que desencadenó la suspensión de la temporada regular, se detectaron los positivos de su compañero de equipo, el estadounidense Donovan Mitchell y el también norteamericano Christian Wood de los Pistons. El 17 de marzo cuatro jugadores de los Brooklyn Nets dieron positivo, entre esos el alero Kevin Durant, que es asintomático.